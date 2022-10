Il video di come si puliscono i tombini è uno spettacolo e fa venire voglia di provarci.

Avete mai visto come si pulisce un tombino stradale? Si tratta di un’operazione di regolare manutenzione che dovrebbe essere effettuata periodicamente, per evitare che le strade si allaghino al primo temporale, come invece succede spesso.

Tra l’altro, il nome tombino deriva proprio da tomba, ed è riferito a quello che fa passare l’acqua. Perché diciamo così? Perché quelli in metallo che servono per chiudere i pozzetti lungo le strade, dove magari passano tubi del gas o elettricità, si chiamano appunto chiusini.

Il funzionamento del tombino è semplice, l’acqua passa in virtù della differenza di altezza fra i peli liberi della corrente a monte e a valle del tombino, in modo da avere la strada libera senza pozze. Ma ovviamente il tombino fa passare anche sporcizia, foglie e terra, che può accumularsi nel corso dei mesi o degli anni. Ecco perchè è importantissimo effettuare una corretta manutenzione.

Nel video vediamo un macchinario che prima solleva la griglia in ghisa, poi spara acqua ad alta pressione. In questo modo viene ripristinata il corretto funzionamento in pochi secondi, e senza neanche fare troppa fatica.

Ma dite la verità: non viene anche a voi la voglia di provare questa macchina almeno una volta?

