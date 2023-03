OnePlus Nord CE 3 Lite sarà lanciato il prossimo 4 aprile 2023

Il prossimo 4 aprile 2023 si terrà online l’evento “Larger than Life – A OnePlus Nord Launch Event”, in cui l’azienda cinese presenterà ufficialmente il nuovo OnePlus Nord CE 3 Lite 5G insieme alle OnePlus Nord Buds 2.

Il nuovo dispositivo promette bene sia in termini estetici, con un design più squadrato rispetto al nuovo OnePlus 11 e colorazioni pastello, un grande complesso fotocamera e l’esperienza fast and smooth tipica del brand. Tutti possono seguire l’evento a partire dalle 14.30 a questo link. A partire dal 4 aprile, inoltre, inizieranno i preordini, con sconto del 5% per gli studenti e con contributo fino a 220 € in caso di permuta di un vecchio dispositivo.

Cosa sappiamo del OnePlus Nord CE 3 Lite 5G

OnePlus Nord CE 3 Lite porta avanti le peculiarità della famiglia Nord, tanto apprezzate dal pubblico. Il design ha filosofia matt, con bordi lisci e squadrati per una migliore ergonomia. Debutta con la nuova colorazione Pastel Lime, un verde pastello acceso che sembra piacevole alla vista, e segue il trend degli ultimi smartphone dove il verde, in tutte le sue gradazioni, sembra avere molto successo.

Non sappiamo altro, se non che appunto supporterà il 5G, come dice il nome, e avrà una potenza di calcolo superiore ai suoi competitor per fascia di prezzo, come da tradizione del marchio. Inoltre, tutti gli utenti sono invitati a partecipare al Concerto AR (Realtà Aumentata) di OnePlus, invitando anche altri amici per poter vincere le OnePlus Nord Buds 2, le cuffie true wireless che saranno incluse a chi preordinerà il nuovo dispositivo.

