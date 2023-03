Volkswagen ID. 2all1 è il prototipo full electric sotto i 25.000 euro. Gli aspetti salienti del nuovo veicolo sono: trazione anteriore, autonomia fino a 450 km, funzionalità tecnologiche quali Travel Assist, IQ.Light ed EV Route Planner, oltre a un nuovo design firmato Volkswagen.

Volkswagen ID. 2all1: design e interni

Un elemento di questo design di nuova concezione è rappresentato dalla sagoma del montante posteriore progettata per la prima Golf. La ID. 2all è la prima vettura Volkswagen a presentare questo elemento distintivo reinterpretato. Gli altri dettagli di design del prototipo includono una carrozzeria che poggia con decisione sulle ruote, un frontale dalle linee accattivanti, un chiaro tocco di dinamicità e un’eleganza intramontabile.

Anche gli interni presentano un design ben definito e si contraddistinguono per l’estetica di qualità, il sistema infotainment intuitivo con regolazione del volume di tipo tradizionale e il pannello di comando separato del climatizzatore. La capacità di carico di 490-1.330 litri offre uno spazio tanto ampio da surclassare quello presente in vetture di categoria superiore.

Volkswagen ID. 2all1: caratteristiche e tecnologia a bordo

La Volkswagen prevede di introdurre sul mercato la versione di serie della ID. 2all con svariate tecnologie avanzate dei modelli ID. di categoria superiore, tra cui il Travel Assist di ultima generazione, un sistema che consente la guida parzialmente automatizzata. Ecco alcune altre funzionalità previste per la ID. 2all: fari a Led Matrix IQ.Light, gruppi ottici posteriori a Led 3D con striscia di Led di raccordo, ParkAssist Plus con funzione Memory, ID.Light e sedili elettrici con funzione di massaggio. L’ampio tetto panoramico aumenta il senso di accoglienza dell’abitacolo.

L’abitacolo del prototipo della ID. 2all offre un design chiaro e comandi intuitivi. Il display touch del sistema infotainment è dotato di un menu dalla struttura rivisitata. Al di sotto è prevista una nuova unità di comando separata per il climatizzatore: le funzioni essenziali saranno comandate con tasti illuminati.

Al centro della sezione dei comandi del climatizzatore, in una posizione facilmente accessibile sia per il conducente sia per il passeggero anteriore, è presente inoltre una pratica rotellina per regolare il volume del sistema infotainment. Un livello sotto nella console centrale si trovano due grandi interfacce di ricarica induttiva per gli smartphone con apposito supporto magnetico. La manopola di selezione nella console centrale permette di regolare ulteriori funzioni della vettura e di cambiare il look degli strumenti digitali.

Concezione chiara e intuitiva: il nuovo volante multifunzione dispone di una rotella e due tasti sia a destra che a sinistra. Niente di più. Nel prototipo, tutte le informazioni essenziali sono visualizzate nell’asse visivo del conducente sul Digital Cockpit e su un head-up display. Numerose interfacce USB-C (da 45 Watt) distribuite nell’abitacolo e supporti magnetici con funzione di ricarica induttiva negli schienali dei sedili anteriori alimentano gli smartphone degli occupanti della vettura. Una praticissima presa da 230 V consente inoltre di alimentare qualsiasi dispositivo mobile di grandi dimensioni.

Nell’abitacolo del prototipo, gli spazi sono inoltre organizzati con la massima efficienza. Tra i dettagli va annoverato lo schienale ribaltabile del sedile del passeggero. Lo schienale ribaltato, insieme allo schienale dei sedili posteriori abbattibile 40/60 e al fondo del bagagliaio, permette di raggiungere una superficie di carico continua lunga 2,20 metri. Nel formato XL il bagagliaio ha un volume di ben 440 litri.

Ma c’è altro ancora: sotto il doppio fondo del bagagliaio si trova un box portaoggetti rettangolare che può accogliere, ad esempio, diverse casse di bottiglie. Un ulteriore vano da 50 litri è disponibile sotto il divano posteriore, ribaltabile verso l’alto con una maniglia. È stato progettato appositamente per riporre il cavo di ricarica e utensili quali la cassetta di primo soccorso, i giubbotti retroriflettenti e il kit per la riparazione degli pneumatici. In questo vano con serratura e possibilità di ricarica possono trovare spazio anche grandi dispositivi di valore come laptop e tablet. Ribaltando il divano posteriore è infine possibile portare la capacità del bagagliaio a 1.330 litri.

Volkswagen ID. 2all1: motore

Nella ID. 2all fa il suo debutto una tecnologia di propulsione, delle batterie e di ricarica particolarmente efficiente. Il motore elettrico da 166 kW/226 CV di questa Volkswagen, che raggiunge i 100 km/h in meno di 7 secondi, è integrato nell’asse anteriore, a cui trasmette anche la coppia motrice. La batteria offre un’autonomia calcolata nel ciclo WLTP che raggiunge i 450 chilometri. Presso le colonnine di ricarica rapida a corrente continua la carica della batteria può essere portata dal 10% all’80% in 20 minuti. A casa o nei punti di ricarica pubblici a corrente alternata la batteria viene caricata con una potenza massima di 11 kW.

