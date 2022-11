Volvo EX90: tutto quello che c’è da sapere

Il prossimo 9 novembre 2022 sarà presentata a Stoccolma la nuova Volvo EX90, erede completamente elettrica del grande SUV Volvo XC90.

L’auto è la prima a presentare le numerose novità stilistiche e tecnologiche anticipate dalla concept car Volvo Recharge Concept, di cui rappresenta la versione di serie, e la prima a “cambiare nome”, senza più presentare il marchio “Recharge” come invece accaduto per XC40 e C40 Recharge.

Cosa sappiamo del design di Volvo EX90

L’azienda svedese da alcune settimane sta progressivamente svelando dettagli sulla sua nuova ammiraglia elettrica, che condivide il pianale con la cugina ad alte prestazioni Polestar 3. Gli ultimi riguardano alcuni elementi del design, il quale sarà ovviamente tenuto nascosto fino al giorno della presentazione. Le foto mostrano quindi una Volvo EX90 “avvolta nella nebbia”, da cui emerge il form factor, la forma dei fari anteriori che sembrano più larghi ed evolvono il celebre Mjöllnir, e di quelli posteriori, sottili e a LED.

Tra gli altri dettagli mostrati, le maniglie delle portiere a filo carrozzeria ma, fortunatamente, non a scomparsa, e quella che sembra essere una fiancata particolarmente scolpita e muscolosa.

Nuovo e molto particolare anche il design dei cerchi, a razze spesse e irregolari e tripla colorazione bianca, grigia e nera.

Volvo però ha voluto approfondire un elemento particolare, ovvero il sensore LiDAR visibile sul tetto che rappresenta il nuovo fiore all’occhiello per quanto riguarda la sicurezza, e di serie su tutti gli allestimenti della vettura. Il LiDAR sfrutta un laser a impulsi per misurare le distanze con precisione, ed è in grado ad esempio di rilevare pedoni distanti fino a 250 metri.

Curiosamente, comunque, abbiamo altri dettagli sul design esterno dalle foto degli interni e del cruscotto digitale che mostra la silhouette della Volvo EX90. Vediamo chiaramente il design dei gruppi ottici posteriori, tradizionalmente verticali ma molto allargati nella loro parte inferiore. Inoltre un tetto panoramico in vetro che lascia intravedere tutto l’abitacolo e il suo layout a 7 posti. Volvo ha dichiarato che è distinta da superfici lisce e aerodinamiche volte a favorire il flusso dell’aria e quindi l’efficienza, e che grazie a un frontale sottile e arrotondato, alle citate maniglie e al design dei cristalli, vanta un cx aerodinamico di 0,29, piuttosto basso per un’auto di queste dimensioni. T. Jon Meyer, responsabile del design, a tal proposito ha dichiarato che il suo team si è ispirato al profilo degli yacht per definire le proporzioni di Volvo EX90. “Guardando il frontale si nota una linea fiera e sicura, che trae ispirazione proprio dall’abilità di una barca a vela di fendere le onde dell’oceano. Al tempo stesso il profilo risulta anche più arrotondato nel complesso, così da consentire all’aria di scorrere intorno all’auto con maggiore efficienza“.

Interni luminosi e caldi

Gli interni, invece, prendono spunto dal Paese natale di Volvo, la Svezia. La luminosità guarda alle estati scandinave, piene di luce; mentre il comfort e il calore guardano agli inverni scandinavi, bui e freddi, ai quali quindi vogliono contrapporre un ambiente caldo e accogliente. Da qui, il tetto panoramico e le ampie vetrate, per far entrare tanta luce, mentre il legno, la tipologia di tessuti usati, vuole ricreare un salotto.

I tessuti sono in un materiale chiamato Nordico, ottenuto da materiali riciclati, quali le bottiglie in PET, o materiali bioattribuiti provenienti da foreste gestite in modo eco-compatibile in Svezia e Finlandia. Anche i pannelli in legno guardano all’ambiente, perché usano solo materiale certificato FSC e sono retroilluminati con luce calda che crea un’atmosfera casalinga e domestica, evocando “la natura selvaggia delle regioni nordiche”.

Non manca poi la tecnologia, con una particolare attenzione al passaggio dalla guida manuale a quella assistita e, in futuro, la guida autonoma; nonché a una facile accessibilità a tutte le funzionalità tramite i display a bordo della vettura.

Il nuovo e grande schermo centrale touch verticale, che sembra quasi appoggiato sulla plancia, grazie all’infotainment con Android Automotive OS permette di accedere facilmente alle funzioni di navigazione, nonché ai comandi e alle funzioni di uso comune. In base a quando l’auto è in movimento o in sosta, o se ci sono chiamate bluetooth, una barra contestuale suggerisce le azioni più opportune per la situazione specifica in cui ci si trova. Dietro il volante, il cluster digitale mostra le informazioni più strettamente legate alla guida, quali i segnali stradali, l’autonomia residua e la velocità di marcia.

C’è poi tutto un sofisticato sistema di assistenza alla guida, garantito dalla combinazione di sensori esterni e interni alla vettura, con software sviluppati internamente e potenza di calcolo dell’unità centrale, che permettono un livello superiore di comprensione dell’utente e del mondo che lo circonda. Una visione completa, che fa sì che l’auto reagisca in modo proattivo a ciò che le succede intorno anche quando la guida assistita non è attiva.

Volvo EX90 è inoltre predisposta per la guida autonoma senza supervisione, e questo vuol dire che in futuro l’auto sarà in grado di guidarsi da sola.

Nuove tecnologie di ricarica

Volvo EX90 è la prima vettura del marchio svedese predisposta alla ricarica bidirezionale, e quindi in grado di fornire energia ad altri dispositivi e ad altre auto elettriche, come per esempio avviene con Hyundai IONIQ 5 o Kia EV6.

Grazie a questa tecnologia e alla funzionalità di ricarica intelligente prevista sull’app Volvo Cars, la vettura potrà essere ricaricata quando la domanda di energia della rete e i prezzi sono bassi, il che di solito prevede una maggiore presenza di rinnovabili nel mix energetico, e quindi di conservare l’energia accumulata per usarla in un secondo momento.

—–

