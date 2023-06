Micro lo è davvero. XEV Yoyo 2023 conferma le sue dimensioni da microcar pensata per la mobilità urbana, ma, in compenso, cambia nella tecnologia e adotta un motore elettrico con una maggiore autonomia.

La nuova generazione dell’italo-cinese arriverà sul mercato con quattro versioni e manterrà una caratteristica che l’ha resa famosa in passato: il battery swap, alternativa alla ricarica tradizionale che consente di sostituire il pacco batterie scarico con quello carico in pochi minuti. Una soluzione che, però, al momento sarà possibile solo sulle vetture in car sharing.

Le caratteristiche di XEV Yoyo 2023

Esterni

Gli esterni di XEV Yoyo 2023 sono a prova di parcheggio cittadino: solo 2,53 metri di lunghezza, 1,50 metri di larghezza, poco più di un metro e mezzo di altezza e le forme squadrate, che contribuiscono a rendere il passo di 1,68 metri.

La Casa nella comunicazione delle caratteristiche della microcar punta molto sul raggio di sterzata di 4 metri, pensato proprio per agevolare le manovre.

Interni e tecnologia

Gli interni della XEV Yoyo 2023, rispetto al passato, guadagnano in tecnologia: allo schermo base da 7 pollici si aggiunge un display touch da 10 pollici, con collegamento Apple CarPlay e Android Auto.

Il motore di XEV Yoyo 2023

I numeri non cambiano. Il motore della XEV Yoyo rimane alimentato da un pacco batterie da 10,4 kWh e la potenza è di 7,5 kW.

Quello che aumenta, invece, è l’autonomia dichiarata, che grazie al nuovo sistema di frenata rigenerativa raggiunge 172 km. Un aspetto, certamente, da considerare nel ricco panorama delle microcar elettriche.

Versioni e prezzi

La XEV Yoyo 2023 arriverà sul mercato con 4 versioni. Ecco le principali dotazioni e i prezzi:

Yoyo Easy: La versione base è caratterizzata da uno schermo da 7” dotato di un nuovo attacco per il telefono. Due i colori disponibili, Pure White e Space Black, e prezzi a partire da 16.990 euro.

La versione base è caratterizzata da uno schermo da 7” dotato di un nuovo attacco per il telefono. Due i colori disponibili, Pure White e Space Black, e prezzi a partire da 16.990 euro. Yoyo City: Una versione guidabile a partire da 16 anni con patente B1 e caratterizzata da un grande schermo da 10 pollici al centro della plancia. In vendita a partire da 17.970 euro. Colori disponibili? Pure White, Space Black e Urban Grey e nelle sgargianti Fresh Lime e Electric Blue.

Una versione guidabile a partire da 16 anni con patente B1 e caratterizzata da un grande schermo da 10 pollici al centro della plancia. In vendita a partire da 17.970 euro. Colori disponibili? Pure White, Space Black e Urban Grey e nelle sgargianti Fresh Lime e Electric Blue. Yoyo Tech: Disponibile in Urban Grey, Midnight Blue, Mochaccino e nella nuova Crushed Mint, si distingue per la presenza del servosterzo elettrico ed è in vendita a partire da 18.860 euro.

Disponibile in Urban Grey, Midnight Blue, Mochaccino e nella nuova Crushed Mint, si distingue per la presenza del servosterzo elettrico ed è in vendita a partire da 18.860 euro. Yoyo Premium: La versione più attenta allo stile, anche e soprattutto grazie ai cerchi in lega da 15”. Il prezzo di partenza sale a 19.300 euro. Colori proposti: Crushed Mint e Prototype Grey.

