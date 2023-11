Xiaomi SU7 lancia il nuovo SUV elettrico e sfida a Tesla

C’è una nuova stella nel mercato automobilistico cinese, è il SUV Beijing Xiaomi SU7, frutto dell’innovazione del ramo automobilistico del noto produttore di smartphone Xiaomi. Questo veicolo promette di essere un forte contendente per la Tesla Model 3, che avrebbe già nel mirino.

Identificato inizialmente come MS11, questo EV compatto verrà prodotto da BAIC (Beijing Automotive Industry Holding Co Ltd) e, nonostante non sia stato ancora svelato ufficialmente, è già stato anticipato dal Ministero dell’Industria e della Tecnologia dell’Informazione cinese (MIIT) attraverso immagini e specifiche tecniche.

Le prime foto spia trapelate su internet mostravano un frontale ispirato alla McLaren, ma le immagini ufficiali rivelano ora una berlina dal design raffinato, con elementi che rimandano alla Porsche Taycan. Il SUV Xiaomi SU7 si distingue per il suo profilo basso, maniglie integrate, una silhouette elegante e parafanghi posteriori robusti.

Secondo i dettagli forniti dal MIIT, il SU7 vanta un passo di 3.000 mm, paragonabile a quello della Hyundai Ioniq 5 e superiore ai 2.875 mm della Tesla Model 3. I potenziali acquirenti avranno la possibilità di optare per cerchi da 19 o 20 pollici e, in aggiunta, un sensore Lidar per tecnologie avanzate di assistenza alla guida.

Saranno disponibili tre allestimenti: SU7, SU7 Pro e SU7 Max, alcuni dei quali includeranno uno spoiler posteriore attivo. La configurazione base prevede un motore elettrico da 295 CV che alimenta le ruote posteriori, raggiungendo una velocità di 210 km/h. La variante AWD, invece, propone fino a 664 CV con doppio motore, permettendo di arrivare a 265 km/h. Nonostante le voci di un possibile motore supplementare da 1.5 litri, questa opzione non è stata confermata.

Prodotto da un’azienda leader nella tecnologia mobile, il SU7 è progettato per integrare perfettamente smartphone e veicolo. Car News China riporta che l’EV sarà equipaggiato con HyperOS, un sistema operativo sviluppato da Xiaomi, compatibile sia con dispositivi mobili che con veicoli intelligenti.

