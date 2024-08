Ciclista gentiluomo aiuta una donna in difficoltà ma poi la deruba

Attenzione a fidarsi del primo che incontri, anche se sembra gentile e ben disposto. I Carabinieri della Stazione di Imola hanno infatti denunciato un 36enne per furto, utilizzo indebito e falsificazione di strumenti di pagamento. La denuncia è il risultato di un’indagine avviata a seguito di un furto ai danni di un’automobilista, ingannata da un ciclista apparentemente gentile.

L’episodio è avvenuto quando un ciclista si è avvicinato a una donna in difficoltà nel parcheggiare la propria auto. Offrendosi di aiutarla, l’uomo ha preso il volante, ha parcheggiato l’automobile e ha restituito le chiavi alla donna con un sorriso rassicurante. La donna, grata per l’aiuto, ha ringraziato il ciclista. Tuttavia, una volta tornata in auto, ha scoperto che il portafoglio, contenente documenti di identità e una carta di credito, era scomparso.

Il furto è stato confermato poco dopo quando la donna ha ricevuto alcuni SMS di allerta per operazioni di pagamento non autorizzate presso una tabaccheria e un centro scommesse di Imola. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Bologna, hanno portato all’identificazione del responsabile: un 36enne originario di Caserta, già noto alle forze dell’ordine per precedenti di polizia.

Grazie a una serie di verifiche e controlli, le forze dell’ordine sono riuscite a risalire all’identità del ladro collegando le operazioni effettuate con la carta di credito rubata al sospettato.

Per evitare di essere derubati in situazioni simili, è fondamentale mantenere sempre il controllo dei propri effetti personali, anche quando si ricevono aiuti da sconosciuti. È consigliabile non lasciare mai borse o portafogli incustoditi all’interno dell’auto. Se qualcuno si offre di aiutare in situazioni come il parcheggio, è prudente restare vigili e non distogliere l’attenzione dagli oggetti di valore. Utilissimo, come in questo caso, l’attivazione di notifiche immediate per transazioni con carte di credito, in modo da essere informati tempestivamente in caso di utilizzi non autorizzati.

Fonte: BolognaToday