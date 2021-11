Salone di Bruxelles cancellato di nuovo, è la morte dei saloni dell’auto?

Ecco perché il Salone è stato cancellato

Al pari di quest’anno, anche l’edizione 2022 del Salone di Bruxelles è stata cancellata, a poco più di un mese dal suo debutto. L’evento, infatti, avrebbe dovuto debuttare il 15 Gennaio 2022, ma la Fédération Belge de l’Automobile & du Cycle (Febiac) ha mandato un comunicato stampa contenente l’annuncio dell’annullamento del salone. Dopo quello di Ginevra, insomma, anche questo evento dell’auto si vede costretto alla ritirata a causa di una pandemia che non accenna a limitarsi.

Perché il Salone di Bruxelles è stato cancellato?

Il motivo tiene conto del peggioramento della situazione sanitaria a livello europeo, e il ritorno di nuove restrizioni che impediranno l’accoglienza del numero previsto di visitatori che potrebbe invece accogliere in condizioni ottimali.

In sostituzione all’evento, il 15 Gennaio 2022 partirà un evento in “formato diffuso”, che si terrà in tutti i concessionari del Paese, e che sarà supportato dalla piattaforma AskOTO pensata per rispondere alle necessità di automobilisti e motociclisti.

Si tratta di una soluzione che permette di beneficiare ugualmente dei tipici sconti e delle promozioni praticati al Salone di Bruxelles, che nasce come evento di vendita. Nei prossimi giorni saranno pubblicati i dettagli su come Febiac abbia intenzione di incrementare il legame con il Salone, e con la sua futura edizione, prevista a questo punto per il 2023 all’Expo di Bruxelles.

