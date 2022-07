GP Gran Bretagna 2022 orari tv: dopo l’appuntamento canadese, la F1 torna in uno dei tempi più iconici della velocità, insieme a Monza e Spa: Silverstone, in Gran Bretagna. Il weekend, uno dei momenti più attesi del campionato, si preannuncia ad alto tasso di adrenalina, non solo per la possibilità dei piloti di esprimere tutto il loro potenziale in pista, ma anche per le attenzioni e i numerosi aggiornamenti tecnici che dovranno fare le scuderie.

Silverstone è il giardino di casa delle scuderie con sede in terra inglese, tra cui la Red Bull, che si affiderà ancora a Max Verstappen. L’olandese proverà a proseguire la scia di successi cominciata ad Imola (per ora siamo a 6), cercando di allungare ulteriormente in classifica. Voglia di riscatto, invece, per il compagno di squadra: Sergio Perez non dovrà pensare a Montreal e far valere la sua RB18.

Discorso simile a quello del messicano per le Rosse, che cercano, ancora una volta, di rilanciarsi: Charles Leclerc, finalmente libero da penalità e problemi di affidabilità, è pronto alla rimonta in un circuito a lui caro e, con il motore nuovo di zecca, correrà all’inseguimento del suo grande rivale stagionale. Novità anche per Carlos Sainz che, dopo aver sfiorato il successo nell’ultima gara, proverà a limare il distacco dalle Red Bull prime in classifica con la terza power unit.

Nonostante le Mercedes non partano da favorite, Lewis Hamilton merita una menzione d’onore: sul tracciato di casa ha già vinto 8 volte e ha la possibilità di essere il primo nella storia a toccare quota 9. Il weekend canadese non gli ha portato fortuna, ma questa potrebbe essere la situazione migliore per mettere a segno un record.

GP Gran Bretagna 2022: gli orari tv in diretta su Sky e Now, in differita su TV8

Domenica 3 luglio

Ore 9.30: formula race F3

Ore 11: formula race F2

Ore 13: gara Porsche Super Cup

Ore 14.30: Paddock Live Gara

Ore 16: Gara F1 – Differita su TV8 dalle 19

Ore 18: Paddock Live

Ore 18.30: Paddock Live – #skymotori

Ore 20: Race Anatomy

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.