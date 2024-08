Scuderia Ferrari Ray-Ban occhiali edizione speciale 2024

In occasione del Gran Premio d’Italia 2024 a Monza, in programma il 31 agosto e il 1 settembre, Scuderia Ferrari e Ray-Ban si uniscono per celebrare uno dei materiali più rivoluzionari nel mondo delle corse: la fibra di carbonio con un’edizione speciale degli occhiali da sole Ray-Ban Wayfarer.

Questo materiale, noto per la sua leggerezza e straordinaria resistenza, ha portato a significativi progressi in termini di sicurezza e prestazioni nel motorsport. Per sottolineare l’importanza della fibra di carbonio, durante il weekend di gara i numeri delle vetture SF-24 e l’equipaggiamento dei piloti Ferrari saranno decorati con una trama che richiama i caratteristici riflessi di questo materiale.

Oggi la fibra di carbonio è diventata una presenza indispensabile in Formula 1, utilizzata non solo per le vetture, ma anche per numerosi accessori essenziali come i caschi e il dispositivo di sicurezza Head and Neck Support. Ray-Ban, partner ufficiale di Scuderia Ferrari, ha scelto di omaggiare questa innovazione con il lancio di un’edizione speciale dei suoi iconici occhiali da sole Wayfarer, realizzati interamente in fibra di carbonio.

Questa edizione limitata, proposta in una sofisticata combinazione di colori nero-giallo, riflette l’estetica sportiva e l’alta tecnologia che caratterizzano il brand Ferrari. Gli occhiali saranno disponibili esclusivamente nei negozi Ferrari e Ray-Ban, nonché sull’e-store ufficiale Ferrari, offrendo agli appassionati un’opportunità unica di possedere un pezzo da collezione che unisce stile e innovazione.

La scelta di utilizzare la fibra di carbonio per questi occhiali non è solo un omaggio alla tecnologia all’avanguardia impiegata in Formula 1, ma anche una dimostrazione di come questo materiale possa essere integrato in prodotti di alta moda, conferendo loro non solo un aspetto sofisticato ma anche una resistenza superiore.