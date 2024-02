Occhiali da sole Ferrari 2024: stile e prestazioni tra fashion e racing

Le nuove collezioni di occhiali da sole Ferrari per il 2024 si articolano ora in due linee distinte: Ferrari e Scuderia Ferrari. Mentre la prima esplora il connubio tra lusso e lifestyle urbano con montature eleganti e materiali pregiati, la seconda celebra il legame indissolubile con il mondo delle corse, offrendo occhiali sportivi e performanti.

Ferrari, con il lancio delle sue due nuove collezioni eyewear per il 2024, porta l’eccellenza e l’innovazione del brand nel mondo della moda e dello sport. In collaborazione con EssilorLuxottica, Ferrari ha delineato due segmenti distinti ma complementari: la linea Ferrari, evoluzione fashion & lifestyle curata dal direttore creativo Rocco Iannone, e la linea Scuderia Ferrari, che attinge dalle atmosfere sportscar & racing.

Le collezioni presentano una vasta selezione di occhiali da sole e da vista, per offrire agli amanti dello stile Ferrari un’ampia gamma di modelli, dai luxury ai premium. La linea Ferrari esprime un lifestyle di eleganza ed eccellenza artigianale, estendendo l’estetica del brand oltre la Formula 1 verso un contesto urbano e metropolitano. I materiali nobili e le forme sinuose delle montature riflettono i codici estetici delle collezioni fashion & lifestyle, creando un continuum stilistico che arricchisce ogni look. Il Cavallino Rampante, simbolo di passione e espressione del sé, si distingue su ogni modello, aggiungendo valore e identità al design.

Tra le novità della collezione primavera estate 2024, spiccano costruzioni in titanio Made in Japan, modelli con inserti in pelle e silhouette in acetato di alta gamma. La scelta dei materiali evidenzia l’eleganza e la leggerezza dei prodotti, arricchiti da dettagli audaci e cromie ricercate come il nero, il rosso, le texture Havana e le nuance naturali. La linea si rivolge a un pubblico attento alla moda e al lusso, che valuta i prodotti Ferrari non solo per lo stile ma anche per il savoir-faire e l’artigianalità.

La linea Scuderia Ferrari, invece, trae ispirazione dal dna attivo di Ferrari e dall’adrenalina delle competizioni automobilistiche. Le costruzioni evocano il mondo delle corse e l’energia del paddock portando in primo piano i concetti di funzionalità e flessibilità intrinseci all’heritage e allo spirito progressista di Maranello. Le forme diventano più sportive, ergonomiche e aerodinamiche, prediligendo caratteristiche tecniche e materiali ad alta tenuta e resistenza come l’iniettato e la gomma.

Le mascherine avvolgenti e le costruzioni geometriche esplorano una palette di toni saturi e colori accessi, mixati con dettagli gialli o rossi e con lenti dall’effetto specchiato e cangiante che rimandano alla passione per la velocità e per la performance avanzata. Lo Scudetto Ferrari campeggia sulle montature come prima rappresentazione dei valori chiave dell’innovazione, dell’estetica e della tecnologia applicata all’artigianalità. L’audience di riferimento è quella degli appassionati del mondo delle corse e dei circuiti, con un forte senso di appartenenza alla community globale di Ferrari, particolarmente attenti alla prestazione, alla qualità e alla capacità di tradurre il patrimonio leggendario del brand in prodotti con elevate credenziali di eccellenza e avanguardia.

Copyright Image: Sinergon LTD