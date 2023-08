Orari oggi F1 GP Olanda 2023 su TV8 e diretta Sky e Now

Gli orari F1 del GP di Olanda 2023 vedono la gara in diretta alle 15 su SKY e NOW, con l’appuntamento classico della differita su TV8 alle 18.

Dopo una pausa estiva, piloti e scuderie sono pronti ad infiammare la passione dei tifosi grazie all’accoppiata Zandvoort e Monza, che come dice il calendario della F1 segnerà la conclusione della stagione europea del Circus iridato. La competizione riprende in Olanda, dove Max Verstappen giocherà in casa e dove sarà accompagnato dalla sua onda arancione. Il pilota della Red Bull ha trionfato sia nel 2021 che nel 2022 e ora punta al tris e all’undicesima vittoria stagionale.

La Ferrari può solo sperare, e il terzo posto di Charles Leclerc a Spa, in Belgio, è la prima notizia positiva di una stagione sicuramente deludente. L’obiettivo ora è acciuffare almeno il secondo posto nella classifica F1 costruttori, ora meritatamente occupato da Mercedes.

Il circuito di Zandvoort, situato nelle dune costiere dell’Olanda settentrionale, è noto per le sue curve veloci e tecniche. La pista, lunga 4,259 km, presenta 14 curve e un rettilineo principale di 678 metri. La combinazione di curve ad alta e bassa velocità rende il circuito particolarmente impegnativo per i piloti e le loro monoposto.

Orari oggi F1 GP Olanda 2023 TV8

Sabato 26 agosto

Ore 21.00: F1 Qualifiche in differita

Domenica 27 agosto

Ore 18:00: F1 Gara in differita su TV8

Orari oggi F1 GP Olanda 2023 SKY e NOW

Sabato 26 agosto

Ore 11.15: Paddock Live

Ore 11.30: F1 – prove libere 3

Ore 12.30: Paddock Live

Ore 13.10: F2 – sprint race

Ore 14.15: warm up

Ore 14.30: Paddock Live

Ore 15.00: F1 – qualifiche

Ore 16.15: Paddock Live

Ore 17.45: Paddock Live Show

Domenica 27 agosto

Ore 09.55: F2 – F. Race

Ore 13.30: Paddock Live

Ore 15.00: F1 – gara

Ore 17.00: Paddock Live

Ore 17.30: Debriefing

Ore 19.00: Race Anatomy

Alcune curiosità

Sul circuito di Zandvoort sono stati disputati 32 Gran Premi di Formula 1, a partire dal 1952. La pista è ritornata nel calendario dal 2021 dopo 35 anni di assenza. La scuderia più vincente è la Ferrari con 8 primi posti e il pilota con più successi (4) nella storia del tracciato è Jim Clark.

La maggior parte dei piloti ha concluso la gara 2022 dopo aver effettuato tre soste. Sulla carta, la strategia più veloce a Zandvoort è a due soste, con la possibilità anche di effettuare un solo pitstop nel caso si riescano a gestire al meglio le gomme. Lo scorso anno, l’opportunità della sosta aggiuntiva, con la parte finale della gara corsa su Soft, è stata offerta dalla safety-car, entrata in pista prima virtualmente e poi fisicamente.

La pista di Zandvoort è stata inaugurata nel 1948 e si trova tra dune di sabbia, a poche decine di metri dal Mare del Nord. Come succese anche a Sakhir, può accadere che il vento proveniente dalla costa spinga della sabbia sulla pista, diminuendo l’aderenza degli pneumatici.

Il fine settimana olandese è il primo dopo la pausa estiva del campionato. Secondo il Calendario di F1, si correrà anche la prossima settimana a Monza. Dall’1 al 3 settembre si disputerà infatti il Formula 1 Pirelli Gran Premio d’Italia 2023, gara di casa per i team Ferrari e AlphaTauri.

