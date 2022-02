Quest’anno i piloti di Formula 1 non si inginocchieranno prima dei GP.

La Formula 1 ha deciso di togliere lo slot pre-gara dedicato ai piloti che vogliono fare il gesto inginocchiarsi contro il razzismo.

Lewis Hamilton non si inginocchierà più davanti alla griglia di partenza? I vertici della Formula 1 hanno deciso di togliere lo slot ufficiale assegnato durante il pre-gara nella nuova stagione che inizia in Bahrain il mese prossimo.

Ovviamente la questione antirazzismo non finisce qui, perchè la Formula 1 estenderà il suo impegno di finanziamento al programma di borse di studio di ingegneria per i “gruppi sottorappresentati” fino al 2025, e continuerà a mostrare un messaggio antirazzista prima di ogni gara. Il marchio “We Race As One” della F1 sarà anche visibile ad ogni round.

Quello di inginocchiarsi, è un gesto comunque ritenuto importante da Stefano Domenicali. Ai microfoni di Sky Sport ha anche detto che è “il momento di andare avanti e prendere qualche altra azione. L’azione è il focus sulla diversità della nostra comunità, e questo è il primo passo“. Il programma di borse di studio di ingegneria della Formula Uno, lanciato a seguito di un investimento di 1 milione di dollari da parte del presidente non esecutivo Chase Carey, ha permesso a 10 studenti di iniziare il corso di studi in ingegneria presso le università nel Regno Unito e in Italia.

C’è da dire che ad Hamilton, che ha quasi confermato che tornerà sulla griglia dopo aver recentemente terminato il suo silenzio sui social media, sarà ancora permesso di inginocchiarsi in un’altra fase prima dell’inizio della gara, però vicino alla propria auto.

