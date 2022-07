Senti chi parla: per Toto Wolff il duello RedBull Ferrari è noioso.

Ebbene si, per Toto Wolff il duello RedBull e Ferrari è poco avvincente. Già, perchè vincere è facile, perdere è molto più difficile.

Credo che il motivo per cui le gare sono meno divertenti è che c’è troppo divario di prestazioni tra le squadre. Se Verstappen scompare in lontananza, le due Ferrari sono l’unico spettacolo della gara e poi ci troviamo in mezzo al nulla, nella terra di nessuno