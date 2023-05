adidas Humanrace Samba Colors by Pharrell Williams: adidas e Pharrell Williams hanno una storia storica di collaborazione per elevare silhouette iconiche, da Superstar a NMD. L’anno scorso, hanno lanciato un Humanrace Samba in due colorazioni, con pelle premium e pelle scamosciata, nonché una cucitura a zig-zag per imitare il modello Samba originale.

Quest’anno l’iconico duo presenta Humanrace Samba Colors by Pharrell, una collezione di sneakers in una varietà di colorazioni che incarnano la diversità e l’energia del DNA della razza umana. Questa collezione è nata dal desiderio di celebrare l’artigianalità e l’eredità dietro la silhouette epocale di adidas e l’apprezzamento di Pharrell per il lusso e il colore.

Un’interpretazione unica e lussuosa del modello originale di Samba: mentre Samba è tradizionalmente realizzato con un puntale in pelle scamosciata, Pharrell eleva la silhouette con tomaia in pelle di fascia alta e lacci in pelle provenienti da Ecco Leather, leader mondiale nella pelle innovativa e premium.

Le materie prime, provenienti dai Paesi Bassi, vengono trasformate in adidas Samba Leather attraverso la tecnologia di concia a risparmio idrico di Ecco Leather che consente di risparmiare 20 litri di acqua per pelle, con conseguente maggiore solidità del colore e migliori prestazioni. La linguetta estesa è un cenno al ricco patrimonio sportivo della silhouette e alla storia senza rivali del marchio nel calcio.

Partendo dalla tradizionale base bianca o nera, la collezione predilige una combinazione di colori monocromatici, con giallo, arancione, rosa, lilla, rosso e l’esclusivo verde Humanrace. Per catturare la gamma di colori e materiali premium incarnati dalla collezione, adidas ha sfruttato Scheltens & Abbenes per una visione artistica della fotografia di prodotto.

Le immagini della campagna suddividono la collezione per colorazione e poi per materiale, mostrando visivamente l’artigianato premium della collezione. Insieme alle sei colorazioni rilasciate questo mese, la campagna presenta in anteprima le colorazioni Charcoal, White e Terracotta che verranno rilasciate in un secondo momento.

