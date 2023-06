Aeroclub primavera estate 2024 è un nuovo e stimolante progetto in grado di fondere etica e tecnologia in una linea di abbigliamento. Una collezione giovane che vuole trasmettere voglia di evasione e che propone un mood versatile per una collezione streetwear.

Forte di un importante background di artigianalità tutta italiana il brand ha presentato in anteprima a Pitti Uomo di giugno 2023 la nuova collezione estiva. Una collezione dallo stile moderno, che si ispira alla libertà, al volo e alle emozioni forti, composta da una ventina di pezzi timeless, dalle linee essenziali e pulite, tutti realizzati con tessuti ricercati di prima qualità e dai tagli impeccabili.

Personalizzata da grafiche e da ricami legati agli sport aerei e realizzata in collaborazione con illustratori del territorio, la collezione presenta il concetto di Air Surfer, vuole raccontare la community di appassionati e il gruppo coeso di persone unite dall’amore per l’adrenalina e l’avventura che il brand si propone di costruire. Capispalla, felpe, t-shirt, polo e pantaloni per creare un mix and match spontaneo, dove linee basic e morbide si fondono per creare look innovativi unici e originali.

Aeroclub è un luogo di condivisione per tutti gli adrenaline-addicted e per gli Air Surfers, è un modo di essere, pensare, vivere, una comunità unita dalla continua ricerca di nuovi stimoli e dalla scarica di adrenalina di cui sono capaci solo gli sport praticati in cielo.

Aeroclub è dove rigore e avventura si intrecciano e si fondono in un tripudio di emozioni forti e totalizzanti che rappresentano la giusta sintesi del dinamismo contemporaneo.

Le immagini della collezione Aeroclub primavera estate 2024

