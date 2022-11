Nilox bici elettriche 2023: svelati i nuovi modelli a Eicma 2022

Nilox bici elettriche 2023: svelate le nuove J1 Plus, J3 Plus, J4 Plus, J5 Plus, X6 Plus, X7 Plus, X7 f e X8 Plus, le e-bike per rispondere alle esigenze di tutte le tipologie di ciclisti, con prodotti performanti, confortevoli e dal design accattivante.

Nilox bici elettriche 2023: J1 Plus

J1 Plus fonde innovazione e stile senza tempo, offrendo il massimo comfort di guida ed elevate prestazioni. Grazie al motore brushless High Speed da 36V – 250 W di potenza, infatti, J1 Plus è la soluzione ecologica ideale per i tratti urbani, consentendo di raggiungere i 25 km/h grazie alla pedalata assistita attivabile dal comando sul manubrio.

Gli amanti delle due ruote apprezzeranno il design classico della nuova e-bike di Nilox, dotata di un capiente cesto anteriore e del porta pacchi posteriore, oltre alla comodità del telaio ripiegabile. Completano il design la sella ergonomica, le ruote da 20’’ e le luminose luci Led.

J1 Plus è perfetta per un uso quotidiano: la batteria removibile migliorata da 36 V – 7,5 Ah consente di completare la ricarica in sole 4 ore, per godere di un’autonomia in uso continuo fino a 40 km. Nilox J1 Plus è disponibile a un prezzo consigliato di 699,95 €.

Nilox bici elettriche 2023: J3 Plus

J3 Plus, l’iconica fatbike di Nilox con pedalata assistita, garantisce affidabilità e il massimo piacere di guida, anche sui terreni dissestati, grazie alle ruote da 20’’ x 4”, al cambio Shimano a 7 marce e ai freni a disco, capaci di offrire la massima stabilità in ogni condizione.

Il potente motore brushless High Speed da 36 V – 250 W di potenza consente di raggiungere i 25 km/h e le 5 modalità di guida possono essere comodamente gestite tramite il display LCD posizionato sul manubrio. Inoltre, la batteria migliorata da 36 V – 12,8 Ah permette un’autonomia in modalità assistita fino a 70 km e consente di completare la ricarica in 6 ore. J3 Plus si distingue per il suo look potente e aggressivo, completato dalla nuova colorazione blu petrolio e dalle luci LED. Nilox J3 Plus è disponibile a un prezzo consigliato di 1.199,95 €.

Nilox bici elettriche 2023: J4 Plus

Per avventure ancora più estreme, Nilox presenta la nuova J4 Plus, la bici elettrica a pedalata assistita che non conosce limiti, grazie alla forcella anteriore ammortizzata, alle gomme FAT da 20″ x 4” e al doppio freno a disco. J4 Plus vanta un design audace e moderno ma allo stesso tempo potente e robusto, caratterizzato dal telaio ripiegabile in alluminio, dalla nuova colorazione grigio cemento e dalle potenti luci Led.

Il cambio Shimano a 7 velocità, il motore brushless High Speed da 36 V – 250 W, le 5 modalità di guida selezionabili tramite il display LCD e la batteria removibile migliorata da 36 V – 13 Ah integrata nel telaio (ricaricabile in 6 ore) garantiscono le massime performance su ogni terreno, dai percorsi sterrati al centro città, e consentono di raggiungere una velocità di 25 km/h, percorrendo in modalità assistita fino a 70 km. Nilox J4 Plus è disponibile a un prezzo consigliato di 1.399,95 €.

Nilox bici elettriche 2023: J5 Plus

Facilità di guida, stile e funzionalità distinguono la bici elettrica a pedalata assistita J5 Plus, ideale per raggiungere qualunque destinazione. La nuova batteria removibile LG da 36 V – 9.6 Ah può essere ricaricata in sole 5 ore e permette un’autonomia in modalità assistita fino a 65 km, rendendo questo modello ideale anche per il cicloturismo.

Inoltre, il potente motore Bafang a 3 velocità da 250 W – facilmente attivabile tramite il comando sul manubrio e in grado di raggiungere una velocità massima di 25 km/h – combinato con le robuste ruote da 26″, il cambio Shimano a 7 marce, la forcella ammortizzata, il freno a disco anteriore e il freno V-Brake posteriore offrono un’esperienza di guida piacevole e sicura in ogni situazione. Nilox J5 Plus è disponibile nel nuovo colore grigio antracite a un prezzo consigliato di 899,95 €.

Nilox bici elettriche 2023: X6 Plus

X6 Plus si rifà il look ed è pronta ad affrontare ogni tipo di terreno, grazie alla sua versatilità e praticità. La nuova mountain bike a pedalata assistita di Nilox, infatti, vanta possenti pneumatici da 27,5” x 2,10”, una batteria LG removibile migliorata da 36 V – 12,8 Ah e il potente motore Bafabg da 250 W, per offrire performance avanzate, affidabilità e il massimo divertimento.

X6 Plus consente di arrivare a 25 km/h di velocità e, con una sola ricarica di 6 ore, permette fino a 90 km di autonomia in modalità assistita. Inoltre, la solida forcella ammortizzata, i freni a disco Tektro anteriori e posteriori e il cambio Shimano da 21 velocità, assicurano il massimo controllo su strada e off road. Infine, grazie all’intuitivo display LCD, è possibile monitorare numerose informazioni come autonomia della batteria, velocità massima e chilometri percorsi. Nilox X6 Plus è disponibile a un prezzo consigliato di 1.099,95 €.

Nilox bici elettriche 2023: X7 Plus

Per chi cerca una Trekking eBike con pedalata assistita dallo stile urbano ma con un’essenza sportiva, Nilox propone X7 Plus. Caratterizzata da un’estrema versatilità, X7 Plus è perfetta per un uso quotidiano in città ma anche per il cicloturismo, grazie alla dotazione di parafanghi e portapacchi, al cambio Shimano con 21 velocità e alla batteria removibile migliorata da 36 V – 13 Ah, ricaricabile in 6 ore e che offre fino a 80 km di autonomia.

Il motore brushless High Speed da 36 V – 250 W abilita una velocità massima di 25 km/h, con 5 modalità di guida regolabili tramite il display LCD, che consente inoltre di tenere monitorati i propri allenamenti. X7 Plus si distingue per l’elegante telaio in alluminio e le potenti luci Led anteriori e posteriori, che permettono di vedere bene la strada anche nelle ore serali.

Inoltre, X7 Plus è agile e confortevole anche fuori strada, perfetta per le gite della domenica: infatti, i larghi copertoni semi tassellati da 27,5” x 2,10” scorrono veloci sull’asfalto e favoriscono una maggiore trazione sui suoli irregolari; mentre le sospensioni anteriori assorbono le asperità del terreno e i freni a disco anteriori e posteriori Tektro garantiscono la massima efficienza frenante. Nilox X7 Plus è disponibile a un prezzo consigliato di 1.199,95 €.

Nilox bici elettriche 2023: X8 Plus

Infine, X8 Plus combina comfort, stile e affidabilità per percorrere ogni tipo di terreno divertendosi e senza passare inosservati. La nuova bici elettrica a pedalata assistita è dotata di gomme FAT da 20″ x 4”, doppio freno a disco e una batteria removibile migliorata da 36 V – 13 Ah, che permette di percorrere in modalità assistita fino a 70 km e può essere ricaricata in 6 ore.

Potente e robusta anche nell’aspetto, Nilox X8 è dotata di cambio Shimano a 7 velocità e motore brushless High Speed da 36V – 250W per una velocità massima di 25 km/h. Il telaio ripiegabile dal design audace e moderno, nella nuova colorazione verde cacciatore, insieme alle potenti luci Led e al display LCD, che permette di scegliere tra le 5 modalità di guida, garantiscono un’esperienza piacevole su percorsi sterrati così come in centro città. Nilox X8 Plus è disponibile a un prezzo consigliato di 999,95 €.

—–

