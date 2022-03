Riconnettersi con gli anni ‘80.

Amedeo Testoni Ravenna Vintage è un elogio e ritorno alle sneakers basket icona degli anni ’80. Con gli motivi iconici del marchio dai colori estivi, queste scarpe non passeranno mai di moda.

Ispirate alle iconiche scarpe da basket degli anni ’80, le Ravenna Hi-Top in pelle e mesh sono realizzate con una combinazione di tessuto moderno, nappa e vitello stampato in colori vivaci. Per un tocco unico Testoni aggiunge a queste scarpe la T intrecciata che impreziosisce i bordi, la T infinita e il motivo Hexagon sulla suola, ispirato alle piastrelle esagonali usate nelle chiese. La combinazione dei 3 motivi storici del marchio, che vanta 93 anni di storia, non fanno altro che alzare il livello quando si tratta di sneaker sportive.

Le sneakers più famose degli anni ’80 si rimodernano nella collezione Ravenna in pelle e mesh. Mentre l’invisibile soletta Ortholite assicura massimo comfort e flessibilità, le tonalità estive chic dei tessuti offrono ciò che i fashionisti stanno cercando.

La Neverending T e la Interlocking T sono rinnovate per riflettere il nuovo logo del brand, mentre l’Hexagon della suola, che si ispira alle piastrelle della chiesa italiana, aggiunge un tocco di stile unico.

