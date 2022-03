Apple annuncia un nuovo documentario su Sir Lewis Hamilton, sette volte campione del mondo di Formula 1.

Apple TV+ Lewis Hamilton: Apple ha annunciato un nuovo documentario sulla vita e la carriera leggendarie del sette volte campione del mondo di Formula 1, Lewis Hamilton, che ha infranto record e barriere diventando uno dei più grandi piloti di Formula 1 della storia. Il documentario offrirà uno sguardo completo su Hamilton e il suo team, dentro e fuori la pista, insieme alle testimonianze di tante celebrità.

Hamilton ha tracciato un sentiero inesplorato a livello professionale, sociale e culturale e ha trasformato lo sport su scala globale. Nato in una famiglia della classe operaia, Lewis è riuscito in uno sport in cui le probabilità di successo erano ridotte, ma in cui il suo talento brillava, permettendogli di dominarne le competizioni per oltre un decennio. Hamilton è attualmente l’unico pilota nero a correre nella serie di Formula 1. Nel corso della sua carriera ha abbracciato ciò che lo rendeva diverso e la sua ascesa al vertice lo ha reso ferocemente impegnato a utilizzare la sua posizione per influenzare un cambiamento positivo per le generazioni future.

Il documentario sarà prodotto da Lewis Hamilton, Penni Thow, Box to Box Films e One Community. I produttori esecutivi saranno Richard Plepler per conto della sua Eden Productions e Scott Budnick. Matt Kay curerà la regia.

Il documentario su Lewis Hamilton si unisce alla lista di programmi di saggistica recentemente annunciati da Apple, tra cui “They Call Me Magic”, l’attesa serie che racconta la vita e la carriera dell’icona culturale Earvin “Magic” Johnson, due volte NBA Hall of Famer, e che sarà presentato in anteprima il 22 aprile su Apple TV+, e il documentario sull’insuperabile Sidney Poitier, prodotto da Oprah Winfrey.

