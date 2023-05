Audemars Piguet Royal Oak Concept Tourbillon “Spider-Man” è il secondo capitolo del sodalizio con Marvel iniziato nel 2021. Unendo competenze artigianali tradizionali e tecnologia futuristica, questo segnatempo da 42 mm in titanio e ceramica nera è un capolavoro di scheletratura che mette in evidenza la creatività senza limiti della Manifattura nel campo delle complicazioni.

Limitato a 250 pezzi, il Royal Oak Concept Tourbillon “Spider-Man” è accompagnato da un esemplare unico che sarà messo all’asta a favore delle associazioni First Book e Ashoka, organizzazioni no-profit che lavorano per incoraggiare i giovani ad essere agenti del cambiamento e ad avere un impatto positivo.

Dopo il Royal Oak Concept “Black Panther” Flying Tourbillon, lanciato nel 2021, questa seconda collaborazione con Marvel ha come protagonista Spider-Man, uno dei Supereroi Marvel più popolari. Lo Spider-Man di Marvel unisce una grande comunità di fan in tutto il mondo promuovendo i valori della famiglia e della comunità.

Presentato in una cassa in titanio da 42 mm con lunetta e corona in ceramica nera, il movimento scheletrato del Royal Oak Concept Tourbillon “Spider-Man” appare come l’eroe di questo segnatempo.

Audemars Piguet Royal Oak Concept Tourbillon “Spider-Man”: caratteristiche

Basato sul Calibro 2948, il nuovo Calibro 2974 a carica manuale ha richiesto tutte le competenze sulla scheletratura degli ingegneri, orologiai e artigiani di Audemars Piguet. Riducendo al minimo l’architettura del movimento, sono riusciti a raggiungere un livello di trasparenza che permette al personaggio di Spider-Man di apparire in forma tridimensionale, come se fosse sospeso nel vuoto, attraverso il vetro zaffiro.

La sagoma e il volume del personaggio vengono prima tagliati da un blocco di oro bianco utilizzando una macchina CNC. Il costume del Supereroe viene poi incisa al laser per ottenere le differenze di texture che gli conferiscono l’aspetto del tessuto. Questa operazione richiede

una complessa programmazione della macchina e molti test per ottenere il risultato desiderato. Dopo questa fase, le rifiniture e i ritocchi relativi all’incisione vengono eseguiti meticolosamente a mano da un unico artigiano, rendendo così ogni pezzo unico.

Il personaggio viene infine dipinto a mano per conferirgli la sua riconoscibile estetica in due tonalità, con il contrasto tra il rosso opaco e il blu metallizzato. In questa fase, il pittore enfatizza le ombre e i contrasti per dare a Spider-Man una prospettiva ancora maggiore. Estendendosi per tutto lo spessore dell’orologio, il solo Supereroe richiede almeno 50 ore di lavoro, superando così limiti della maestria degli artigiani di Le Brassus.

Il quadrante è composto da un’alternanza di indici e numeri arabi in oro rivestito in PVD nero, a cui si sovrappongono le lancette progettate nello stesso materiale. Tutti hanno una finitura lucida e sono arricchiti da una luminescenza bianca che diventa blu al buio, un sottile riferimento al mondo di Spider-Man.

L’orologio è ornato da raffinate decorazioni fedeli alla tradizione orologiera e ai codici di design della Manifattura. La cassa alterna finiture lucide e microbillé sulla parte superiore e inferiore, mentre i lati sono satinati. Il movimento, invece, presenta un’ampia varietà di decorazioni, dai traits-tirés, alla sabbiatura e alla lucidatura.

Limitato a 250 pezzi, questo modello è accompagnato da un esemplare unico chiamato Royal Oak Concept Tourbillon “Black Suit Spider-Man”. Questo orologio esclusivo è dotato di una cassa in oro bianco decorata con un motivo zampe di ragno. La cassa viene prima incisa al laser per creare le zampe del ragno, che vengono poi riempite di ceramica ibrida luminescente. Viene poi lucidata e finemente incisa al laser ancora una volta per formare una ragnatela sullo sfondo.

La cassa è abbinata a una lunetta in ceramica nera; la ceramica orna anche il fondello, che reca la scritta “Royal Oak Concept Unique Piece” in bianco. L’Uomo Ragno appare sul quadrante con un costume nero, per richiamare quello indossato dal Supereroe in numerosi fumetti degli anni ’80, in particolare in The Amazing Spider-Man #252 del 1984. Questa rappresentazione meno nota del personaggio rende

l’orologio decisamente unico e più misterioso, così come il materiale luminescente, che si illumina di verde al buio, presente sulle lancette, sugli indici e su parte del personaggio.

Per la prima volta, la cassa del Royal Oak Concept da 42 mm è dotata di un sistema di cinturini intercambiabili che consente al proprietario dell’orologio di cambiare il cinturino e la fibbia in pochi e semplici step. Dotato di un cinturino in caucciù nero e grigio e di una fibbia AP in titanio, il Royal Oak Concept Tourbillon “Spider-Man” presenta anche un secondo cinturino in caucciù nero e rosso, coordinato al famoso costume del supereroe Marvel.

L’esclusivo Royal Oak Concept Tourbillon “Black Suit Spider-Man” è dotato di un cinturino in caucciù nero con texture vellutata e di un secondo cinturino in pelle di vitello nera con effetto tessuto e cuciture bianche.

—–

