Bell & Ross Alpine BR 05 Chrono A523 fa il suo debutto in questa stagione nei colori della F1 e del team partner Alpine. I piloti Pierre Gasly e Esteban Ocon indossano entrambi un BR 05 Chrono, ognuno dei quali è inciso con il loro nome e numero.

Bell & Ross Alpine BR 05 Chrono A523: caratteristiche

Decorato con la bandiera francese, ornato di blu, colore della scuderia e con il logo di Alpine come contrappeso alla lancetta del cronografo, il quadrante nero, finemente graduato con due contatori, sottolinea la leggibilità e la funzionalità in tutte le circostanze, sia per una cena in città o per un incontro professionale nei paddock durante il Gran Premio.

La versione cronografo della nuova collezione urbana contemporanea di Bell & Ross, sfrutta la livrea di Alpine per ribadire la sua duplice vocazione: sportiva e chic allo stesso tempo. Il design mantiene le sue proporzioni eleganti, con una cassa di 42mm di diametro che continua a riaffermare il tondo nel quadrato.

Finiture raffinate alternano superfici lucide e satinate, creando una sottile diffusione di luce. L’orologio può essere indossato con il bracciale in acciaio con maglie flessibili e confortevoli o con il cinturino in pelle nera. Il BR 05 Chrono A523, impermeabile fino a 100 metri, è destinato agli intenditori più esigenti ed è disponibile in un’edizione limitata di 500 esemplari.

Facendo eco a questa ricerca di efficienza, Bell & Ross ha equipaggiato il suo BR05 Chrono A523 con un movimento resiliente, il calibro meccanico BR-CAL 326 a carica automatica con ore, minuti, piccoli secondi a ore 9 e data.

