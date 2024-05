Bell & Ross BR 03 White Steel & Gold

Il BR 03 White Steel & Gold di Bell & Ross combina acciaio e oro rosa con un quadrante opalino e un movimento meccanico ad alte prestazioni.

Lanciato nel 2006 e ridisegnato nel 2023 con una cassa da 41 mm, il BR 03 di Bell & Ross è diventato uno dei pilastri del marchio. Per quest’anno, Bell & Ross ha svelato un modello ancora più sofisticato: il BR 03 White Steel & Gold. Questo orologio a carica automatica, parte della collezione Instrument della Maison, si distingue per la sua raffinatezza, riuscendo a combinare perfettamente un look urban ed elegante.

Il BR 03 White Steel & Gold è stato progettato per incarnare una raffinatezza audace. Con la sua nuova cassa, che combina la forza dell’acciaio con l’oro rosa 18 carati, questo modello simboleggia lusso e rarità. Creato nel 1970, l’accostamento dei toni caldi dell’oro con la lucentezza tecnica dell’acciaio crea un’estetica unica che unisce sportività e raffinatezza.

Il quadrante del BR 03 White Steel & Gold è un capolavoro: luminoso e ampio, presenta un quadrante opalino che richiama la luce del sole. La sua apparente semplicità nasconde l’intricata abilità dei fabbricanti nel creare l’effetto bianco latte dell’opale. Questo risultato è ottenuto attraverso un processo meticoloso che include la texturizzazione di uno strato di argento opaco, applicato su un quadrante lucido mediante elettrolisi. Il quadrante opalino bianco sottolinea la raffinatezza neoclassica dell’orologio, facendo risaltare la sua eleganza e precisione.

Nonostante la sua raffinatezza urbana, il BR 03 rimane un vero orologio Instrument. Bell & Ross ha mantenuto elevati standard funzionali, ispirandosi agli strumenti di bordo degli aerei. Il quadrante opalino bianco fornisce un eccellente sfondo per le indicazioni di ore, minuti, secondi e data, grazie agli indici applicati, ai numeri e alle lancette scheletrate in oro rosa riempiti di Super-LumiNova beige. Questa combinazione assicura una leggibilità ottimale anche al buio. Il tutto è protetto da un vetro zaffiro antiriflesso, che garantisce visibilità completa, simile alla cabina di pilotaggio di un aereo da caccia.

La cassa da 41 mm racchiude il leggendario “cerchio all’interno del quadrato”, trattenuto da quattro viti. Resistente all’acqua fino a 100 metri, l’orologio è alimentato dal movimento meccanico a carica automatica Calibro BR-CAL.302-1, che garantisce una riserva di carica di 54 ore.

Fonte Bell & Ross

Copyright Image: Sinergon LTD