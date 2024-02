La collezione Primavera Estate 2024 di Brett Johnson invita a immergersi nell’eleganza e nello stile di vita raffinato della French Riviera, proponendo capi che esprimono un lusso discreto e un appeal internazionale.

La collezione primavera estate 2024 di Brett Johnson ci porta direttamente sulla French Riviera, ed offre un’interpretazione fresca e sofisticata dello stile di vita lussuoso ma discreto che caratterizza questa destinazione da sogno. Il brand, noto per la sua visione unica dell’eleganza e per il suo equilibrio tra lusso discreto e spirito avventuroso, presenta una linea che si distingue per il quiet luxury e un’attitude da vero globetrotter.

Tra i pezzi più iconici della stagione troviamo la Suede Field Jacket, una giacca che combina una silhouette confortevole con un taglio sartoriale fluido ed essenziale, realizzata in suede di una leggerezza e morbidezza paragonabili al cashmere. Questo capo simbolo della collezione è un vero esempio dell’attenzione maniacale di Brett Johnson per i dettagli: cuciture ton sur ton realizzate a mano, bottoni in vero corno e una coulisse interna per un fit personalizzato.

Le quattro tasche frontali applicate non solo aggiungono struttura al capo ma sono anche funzionali, chiuse da bottoni automatici ricoperti di camoscio, uniscono la praticità a un’estetica ricercata. Disponibile in due varianti cromatiche – un caldo light tan e un verde intenso – la suede field jacket incarna la perfetta fusione tra utilità urbana e raffinatezza estrema, ideale per le giornate di mezza stagione e disegnata per chi predilige un lusso sobrio e di qualità.

La Suede Field Jacket rappresenta l’apice della maestria artigianale e del design pensato per il viaggiatore moderno, che cerca non solo stile ma anche funzionalità.

Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:



• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.

• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.

• Se preferisci, ci trovi su Flipboard e su Google News: attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite!

Copyright Image: Sinergon LTD