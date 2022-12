Cuffie Px8 McLaren Edition: Bowers & Wilkins, rinomato marchio premium del suono inglese, con McLaren Automotive, costruttore britannico di supercar di lusso, ha presentato la McLaren Edition della sua più recente e popolare cuffia wireless, Px8.

Px8 McLaren Edition: caratteristiche

Per celebrare la partnership tra McLaren e Bowers & Wilkins e la McLaren Artura, Bowers & Wilkins ha creato una versione appositamente progettata delle sue cuffie wireless Px8. Bowers & Wilkins ha lavorato a stretto contatto con i team di progettazione e ingegneria di

McLaren per creare e ottimizzare il sistema audio che si trova nella prima supercar ibrida ad alte prestazioni prodotta in serie dall’azienda.

La Px8 McLaren Edition presenta una finitura Galvanic Grey e dettagli in Papaya Orange, quest’ultima ispirata al famoso colore Papaya Orange che nasce con le prime auto da corsa del fondatore Bruce McLaren. Condividendo l’ossessione di McLaren per l’estetica, la tecnica e le prestazioni, le cuffie Px8 McLaren Edition offrono una qualità sonora wireless dalle prestazioni eccezionali, grazie all’innovativa unità Carbone Cone da 40mm creata su misura.

Le unità Carbon Cone nelle Px8 McLaren Edition sono accuratamente angolate all’interno di ciascun padiglione auricolare per garantire una distanza costante rispetto alle orecchie dell’ascoltatore da ogni punto sulla superficie di ciascun driver, per produrre un palcoscenico sonoro più coinvolgente e altamente preciso. Il risultato è la migliore qualità audio che Bowers & Wilkins abbia mai offerto con un paio di cuffie

wireless.

Il Px8 utilizza la tecnologia wireless aptX Adaptive di Qualcomm per garantire la migliore qualità audio possibile da telefoni, tablet e computer compatibili. Sono supportate anche connessioni USB-C e cavo analogico da 3,5 mm con entrambi i tipi di cavo inclusi nella custodia da trasporto appositamente abbinata che accompagna il prodotto.

Sia che si utilizzino connessioni wireless o cablate, Px8 combina la configurazione dell’unità di azionamento ad altissime prestazioni con il potente DSP (Digital Signal Processing) sviluppato da Bowers & Wilkins per offrire un’eccezionale qualità audio ad alta risoluzione a 24 bit dai principali servizi di streaming.

Le Px8 utilizzano la tecnologia di cancellazione del rumore di proprietà e ottimizzata da Bowers & Wilkins per escludere efficacemente i rumori indesiderati, senza che nel processo venga compromessa la qualità sonora. Sei microfoni ad alte prestazioni lavorano insieme per offrire i migliori risultati: due misurano l’uscita di ciascuna unità, due reagiscono al rumore ambientale proveniente dal mondo esterno e due forniscono un’eccezionale chiarezza vocale con una migliore soppressione del rumore.

La Px8 McLaren Edition utilizza l’app Music che consente agli utenti Px8 di trasmettere in streaming la musica scelta direttamente dal proprio dispositivo mobile alle cuffie, con Deezer, Qobuz e Tidal.

