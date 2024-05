Festina Connected D: il nuovo orologio ibrido con tecnologia smart

Festina Connected D è l’orologio ibrido che unisce la tradizione degli orologi analogici con la modernità della tecnologia smart. Con un design elegante e una vasta gamma di funzionalità avanzate.

Il 2024 segna un’importante evoluzione nelle collezioni di Festina, con il lancio del tanto atteso Festina Connected D. Questo orologio ibrido unisce elementi analogici e un display Oled, per connettersi con lo smartphone, permettendo così di gestire chiamate e notifiche senza la necessità di guardare continuamente il telefono.

Il design del Festina Connected D è pensato per soddisfare la necessità di un orologio che combini stile e connettività intelligente, con un mix perfetto di funzioni smart ed un’estetica sofisticata. Questo orologio è ideale per gli appassionati di dispositivi high-tech, sportivi attenti al benessere e amanti della moda che cercano sempre le ultime novità.

L’orologio presenta una cassa in titanio di 45 mm e cinturini in silicone multicolor disponibili in blu, giallo, arancione, rosso e verde acqua. Questi cinturini possono essere abbinati al colore del quadrante o creare contrasti originali, conferendo al Festina Connected D un’estetica unica e versatile.

A caratterizzare ulteriormente il modello, conferendogli un’estetica unica sono i pulsanti laterali configurabili e la corona multifunzione

che lo rendono adatto a ogni occasione. Non mancano poi alcuni dei capisaldi della qualità Festina, come il quadrante in vetro zaffiro, le sfere luminescenti, e la batteria di lunga durata che consente di utilizzare le funzioni smart per oltre 10 giorni. Festina Connected D si distingue ulteriormente grazie al suo cuore pulsante: il nuovo movimento di manifattura in-house.

Festina Connected D offre una vasta gamma di funzionalità smart. La connessione con lo smartphone ne espande incredibilmente le possibilità, permettendo di monitorare la salute, come il battito cardiaco, la saturazione e le calorie consumate, oltre a tenere sotto controllo la qualità del sonno. È possibile utilizzare l’orologio come telecomando per la fotocamera del telefono, ritrovare lo smartphone smarrito, memorizzare luoghi importanti e molto altro.

Gli utenti più esperti possono sfruttare la compatibilità con il servizio IFTTT (If This Then That), programmando sequenze di azioni automatiche in risposta a determinati eventi. Questo rende possibile, ad esempio, aprire la porta del garage, accendere la macchina del caffè e attivare lo smart speaker quando si rientra a casa.

Festina Connected D è anche un prezioso alleato per la salute e la forma fisica. Permette di gestire gli allenamenti e tenere sotto controllo la salute generale, con obiettivi giornalieri personalizzabili basati sulle raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. L’orologio registra vari parametri come il tempo, la distanza, la frequenza cardiaca e le calorie consumate, offrendo un activity tracker completo che monitora il cuore giorno e notte.

Inoltre l’orologio registra i dati dell’accelerometro e del sensore di frequenza cardiaca e se l’allenamento viene eseguito con un telefono collegato e grazie al GPS connesso vengono aggiunte anche le informazioni sulla posizione. Per ogni allenamento vengono registrati il tempo, la distanza, la frequenza cardiaca, il numero di passi, la velocità, l’altitudine, le calorie consumate e l’andatura.

Fonte Festina

Copyright Image: Sinergon LTD