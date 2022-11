Abu Dhabi International Boat Show 2022: Evo Yachts, brand del cantiere Blu Emme Yachts, esporrà per la prima volta al Salone Internazionale di Abu Dhabi in programma dal 24 al 27 novembre 2022, un esclusivo esemplare di Evo R4 completamente customizzato per il mercato mediorientale.

Al salone nautico sarà presente un esemplare di Evo R4, un veloce day cruiser di 13 metri interamente realizzato per soddisfare le molteplici esigenze del suo armatore, presentato con un layout esterno molto pulito ed elegante, è dotato di uno scafo color grigio e tappezzeria bianca mentre il layout interno è customizzato con un raffinato equilibrio di colori che alterna il rosso ed il nero.

Studiato per il mercato mediorientale, presenta una coibentazione supplementare nelle cabine e l’A/C con dei motocondensanti oltre ad un ampio T-Top e tendalini con pali in carbonio per estendere le zone d’ombra.

Evo Yachts offre la possibilità di personalizzare interamente i layout interni ed esterni per adattarli al meglio alle esigenze dei suoi armatori che hanno la certezza di poter contare su un prodotto dalla spiccata versatilità, innovazione e personalizzazione.

Tra le caratteristiche di questo modello che hanno conquistato il mercato, spiccano le rivoluzionarie sponde laterali di murata “XTension” che offrono la possibilità di incrementare lo spazio fruibile del 40% e trasformare il pozzetto in una terrazza pieds dans l’eau di 25 metri quadrati. Questa meraviglia nautica high-tech può essere equipaggiata con diversi performanti motori: Volvo Penta IPS 650 510 HP, Volvo Penta IPS 600 435 HP o Volvo Penta 500 370 HP.

