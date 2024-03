Gas Jeans rientra nel mondo della MotoGP attraverso la collaborazione con Ducati Prima Pramac Racing Team e il lancio del marchio “Gas Sport”.

Gas Jeans segna il suo ritorno nel mondo della MotoGP, e dopo una pausa di quattro anni, sceglie di affiancare il team Ducati Prima Pramac Racing, inaugurando un’era nuova con il lancio di “Gas Sport”. Questa iniziativa mira a rafforzare il legame indissolubile che unisce Gas al dinamico mondo dello sport, testimoniando l’impegno del brand verso un’evoluzione che rispetta le proprie radici pur guardando al futuro.

La collaborazione tra Gas e Ducati Prima Pramac Racing avviene attraverso una completa rivisitazione dell’abbigliamento realizzato per il team, che sotto la guida creativa di Gregoria Carmagnini, abbraccia un design sofisticato, attento ai dettagli e al rigore estetico e si declina nella nuova collezione teamwear per le competizioni, dall’alto contenuto tecnico, molto performante e con una grande attenzione alla scelta dei materiali, e nella collezione travel-line urban, versatile e fashion, che abbraccia le tendenze del momento con volumi più “relaxed”. Questo rinnovamento dell’immagine del team coinvolgerà meccanici, ingegneri, assistant, altri membri della crew e ovviamente anche i piloti, trasformando radicalmente l’aspetto della squadra.

L’evento di presentazione, tenutosi in Bahrain alla vigilia del Gran Premio di Formula 1, ha svelato non solo la nuova livrea delle moto per la stagione 2024 ma anche il rinnovato look del team, frutto della collaborazione con Gas. Gas ha anche svelato una capsule fashion che rompe gli schemi tradizionali del mondo motoristico, proponendo un’estetica decisamente più fashion e con una forte presenza femminile.

Il marchio “Gas Sport“, che viene lanciato in quest’occasione, sarà dedicato a future collaborazioni, sponsorizzazioni e capsule collection mirate a sostenere e valorizzare il mondo dello sport in generale, anche oltre al mondo MotoGP.

Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:



• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.

• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.

• Se preferisci, ci trovi su Flipboard e su Google News: attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite!

Copyright Image: Sinergon LTD