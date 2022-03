Alle novità Hevik 2022 dedicate alla mezza stagione si aggiunge un capo dal taglio corto e dal look fresco e scattante.

Giacche per moto Hevik 2022: Vega è la giacca due strati da città pensata per chi non ama gli ingombri superflui. Il comfort è l’aspetto che meglio la rappresenta, al quale concorrono il layer termico staccabile, l’ampia gamma taglie, regolazioni che permettono la massima personalizzazione del fit, il sistema di ventilazione Air Intake System e ben sette tasche a disposizione. Non manca la certificazione CE.

Per la collezione 2022 il marchio Hevik ha intrapreso una direzione che predilige un minimalismo di tipo “funzionale”. Lo conferma la presenza di capi e accessori smart, trasformabili, curati nei dettagli e al tempo stesso essenziali, protettivi durante la guida e discreti dal punto di vista del volume una volta abbandonata la sella.

Esempio calzante di questa filosofia è la new entry Vega, giacca inserita nella linea Urban che prende il nome da una delle 5 stelle più luminose del cielo notturno. Pensato per far fronte al clima variabile della mezza stagione, questo capo è composto di uno strato esterno in resistente Poliestere 450d e di un layer termico, removibile all’occorrenza.

Al corretto ricircolo d’aria, specialmente durante le giornate più calde, ci pensa l’efficace sistema di ventilazione brevettato Hevik Air Intake System, che vede la presenza di aperture dotate di zip su spalle e lombi. La sicurezza in sella è affidata alle protezioni interne certificate su spalle e gomiti e all’alloggiamento posteriore per paraschiena.

Numerosi i dettagli progettati per favorire il comfort (non soltanto durante la guida). Tra questi ben 7 tasche, di cui 4 esterne impermeabili, 1 interna a Napoleone e altri 2 taschini interni portadocumenti/porta smartphone; regolazioni, con bottone a pressione, sono presenti in vita, sui polsi e sulle braccia alle quali si aggiunge la comoda zip frontale + chiusura a bottone sul collo.

Leggera, versatile e caratterizzata da un look grintoso e sportivo, Vega è disponibile in due varianti colore ad alta visibilità e in una gamma taglie che va dalla S all 4XL.

