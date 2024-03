Guida 2024 ai migliori smartwatch per il fitness: dall’Apple Watch 9 al Pixel Watch 2, i nuovi smartwatch vantano un ampio ventaglio di funzionalità per la salute e per lo sport.

Quest’anno, il mercato degli smartwatch si è arricchito di nuovi modelli avanzati, capaci non solo di tenere il passo con le esigenze tecnologiche più moderne ma anche di fungere da veri e propri allenatori personali al polso. Questi dispositivi, infatti, offrono funzionalità evolute per il monitoraggio della salute e dell’attività fisica, diventando compagni indispensabili per chiunque desideri un approccio integrato al proprio benessere.

Gli smartwatch di ultima generazione vanno oltre il semplice conteggio dei passi o la misurazione del battito cardiaco. Introducono strumenti avanzati come il monitoraggio della temperatura corporea, il tracciamento del sonno, strumenti per la gestione dello stress, e addirittura piani di allenamento personalizzati e promemoria per l’esercizio fisico. Queste caratteristiche li rendono non solo gadget tecnologici ma veri e propri assistenti per la salute.

Per essere sicuri di averne uno che faccia tutto quello che volete, abbiamo scritto una piccola guida agli smartwatch del 2024, che vi aiuteranno a raggiungere i vostri obiettivi di fitness e a rispondere ai vostri messaggi mentre fate sport.

Apple Watch 9

Tra i modelli più apprezzati del 2024, l’Apple Watch 9 si distingue per l’introduzione di Siri Health, trasformando Siri in un allenatore fitness integrato che permette di avviare allenamenti e ricevere aggiornamenti sullo stato di salute con semplici comandi vocali. Questo rende l’Apple Watch 9 un’ottima scelta per chi ha bisogno di interagire con l’orologio durante l’allenamento per controllare le statistiche o avviare e fermare i timer. La funzionalità a mani libere migliorerà sensibilmente la vostra esperienza di allenamento, consentendovi di registrare con precisione le vostre attività senza dovervi preoccupare dell’orologio.

Sebbene abbia eliminato la funzione di tracciamento dell’ossigeno nel sangue, le sue caratteristiche rimangono impressionanti, con la possibilità di effettuare un ECG in qualsiasi momento e accedere a un vasto catalogo di allenamenti tramite Apple Fitness+.

Apple Watch SE

L’Apple Watch SE è lo smartwatch a basso costo che offre la stessa qualità e l’accoppiamento perfetto con l’iPhone degli altri modelli, senza alcune delle caratteristiche più pregiate che si trovano nella Serie 9 o nell’Ultra 2. Ciò rende l’Apple Watch SE la migliore alternativa all’Apple Watch 9. Il design, l’interfaccia utente e persino molte funzioni sono le stesse.

Questa versione dell’Apple Watch vanta ancora un accurato cardiofrequenzimetro, un’autonomia di 18 ore e importanti funzioni di sicurezza come l’SOS di emergenza e il rilevamento delle cadute. Le uniche cose importanti che mancano rispetto all’Apple Watch 9 sono il nuovo gesto Double Tap, la funzionalità Siri Health e, naturalmente, la funzione di rilevamento dell’ossigeno nel sangue.

Pixel Watch 2

Per gli utenti Android, il Pixel Watch 2 è l’ultimo modello dello smartwatch di Google. Uno dei maggiori cambiamenti apportati dalla seconda generazione dell’orologio è il sensore di frequenza cardiaca migliorato, fino al 40% più preciso rispetto al primo modello, anche durante gli allenamenti più intensi.

Prendendo in prestito la tecnologia di Fitbit, ora di proprietà di Google, il Pixel Watch ha aggiunto anche un sensore di temperatura della pelle e un sensore di attività elettrodermica continua (cEDA). Il sensore cEDA, una funzione che nemmeno l’Apple Watch possiede, misura continuamente le variazioni delle correnti elettriche sulla superficie della pelle per aiutare a monitorare i livelli di stress. Una delle aggiunte più interessanti è proprio il “Body Response“, che misura lo stress e l’eccitazione e può inviare una notifica quando ne rileva un aumento e accompagnare l’utente attraverso esercizi di respirazione guidata o di mindfulness per aiutarlo a ritrovare la calma.

Oltre alla gestione dello stress, il nuovo Pixel Watch 2 offre molti nuovi strumenti per il fitness. È ora possibile eseguire l’allenamento per zone di frequenza cardiaca con un feedback in tempo reale e un coaching durante l’allenamento quando si supera o si scende al di sotto della zona target. È anche possibile allenarsi al ritmo, con avvisi in tempo reale quando si supera o si scende al di sotto del ritmo target.

Garmin Venu 3

Il Garmin Venu 3 si distingue per la sua straordinaria autonomia di batteria, che raggiunge i 14 giorni con una singola carica, e per le funzionalità di allenamento avanzate, inclusi workout animati a schermo e routine personalizzabili attraverso l’app Garmin. Vanta anche un display touchscreen migliorato rispetto alla generazione precedente. È più grande e più reattivo, in modo da poter controllare facilmente i parametri e navigare tra le funzioni durante l’allenamento. Lo smartwatch Garmin, incentrato sul fitness, è in grado di monitorare la frequenza cardiaca, la respirazione, i livelli di ossigeno nel sangue e altro ancora.

Per quanto riguarda l’allenamento, l’orologio è dotato di attività di esercizi precaricati che mirano a diversi gruppi muscolari o obiettivi di prestazione. Quando si sceglie una di esse e si tocca start, l’orologio non solo avvia un timer, ma mostra anche una visualizzazione animata di come eseguire l’esercizio in ogni intervallo. Man mano che si procede con gli intervalli, l’orologio mostra quale esercizio si sta eseguendo e avvisa quando l’intervallo termina. Non c’è quindi bisogno di guardare il telefono. Basta toccare start sull’orologio e concentrarsi sull’allenamento. Se non si desidera utilizzare un esercizio precaricato, l’app Garmin dispone di un database di oltre 1.400 esercizi, suddivisi per gruppi muscolari.

Fitbit Sense 2

Il Fitbit Sense 2 è lo smartwatch che fa tutto. Rispondere alle chiamate al polso, pagare con Fitbit Pay o Google Wallet, tracciare i vostri percorsi con il GPS integrato. E, naturalmente, è dotato di tutti gli elementi essenziali come la frequenza cardiaca, l’ossigeno nel sangue e il monitoraggio dell’attività. Oltre a queste funzioni, il Sense 2 aggiunge un sensore EDA che consente di eseguire un ECG per ottenere una lettura più precisa della frequenza cardiaca. Ma la caratteristica che distingue il Sense 2 dal resto è il rilevamento della risposta corporea per tutto il giorno.

Utilizzando il sensore EDA, il sensore della temperatura della pelle e il sensore della frequenza cardiaca, il Sense 2 monitora costantemente le fluttuazioni del livello di stress durante la giornata. Quando il livello aumenta, si riceve una notifica che consente di fare una pausa di riflessione o di utilizzare gli esercizi di mindfulness e di respirazione integrati per rilassarsi. Alla fine della giornata, riceverete un rapporto che mostra quando i vostri livelli di stress fisico sono aumentati e diminuiti, in modo da poter identificare meglio gli schemi relativi a quando, dove e perché vi sentite stressati.

