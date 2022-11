Hamilton Khaki Field Murph 38 mm: a grande richiesta, è arrivato. Nato nel 2019 come protagonista di una storia cinematografica e conosciuto dai fan come “Murph“, il celebre orologio da polso è ora racchiuso in una cassa dalle dimensioni ridotte di 38 mm. Assecondando le esigenze e le aspettative degli estimatori del brand, Hamilton presenta il Khaki Field Murph 38 mm, una versione più piccola dell’icona del grande schermo.

Sin dal memorabile lancio del Khaki Field Murph, in Interstellar, i fan di Hamilton hanno desiderato una versione più piccola della fedele riproduzione di 42 mm dell’iconico orologio del film, tra gli orologi più celebri nel ramo fantascientifico.

Il nuovo Hamilton Khaki Field Murph è un’attesa interpretazione del design riconoscibile del “Murph”. Con la cassa in acciaio da 38 mm, il quadrante nero dalla leggibilità ottimale, le sfere beige vintage con finitura in Super-LumiNova e il cinturino in pelle nera, questa nuova versione rispecchia i codici estetici salienti del suo predecessore.

Il Khaki Field Murph 38 mm è animato dal movimento automatico H-10 con riserva di carica di 80 ore, visibile attraverso il fondello. Il segnatempo che un tempo ha conquistato i cuori degli appassionati di orologi Hamilton torna ora in una versione versatile, rivolta a chi preferisce gli orologi più piccoli. A volte, piccoli contenitori racchiudono grandi sorprese.

