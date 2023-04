Hublot Big Bang Integrated Tourbillon Full Carbon: lunga vita alla fusione! Negli ultimi vent’anni, questa filosofia è andata estendendosi a ogni aspetto dell’orologeria moderna di cui si occupa la sezione manifatturiera di Hublot, con sede a Nyon. Il risultato? Una fusione innovativa tra materiali, rifiniture, design, colori, leghe, tecniche ed estetiche.

Il Big Bang Integrated Tourbillon Full Carbon rappresenta il frutto di questa ricerca della fusione perfetta. Questo modello in edizione limitata, di cui verranno prodotti solo 50 pezzi, unisce la raffinatezza dell’alta orologeria tradizionale allo spirito innovatore di Hublot.

Hublot Big Bang Integrated Tourbillon Full Carbon: caratteristiche

L’orologio contiene due complicazioni autentiche: il tourbillon e il microrotore. E se alcuni non considerano il microrotore una vera e propria complicazione, quello prodotto da Hublot li farà ricredere. D’altronde, come non farlo davanti a una struttura scheletrata, una riserva di carica di tre giorni e una manifattura al 100% Hublot? Il tourbillon del modello, poi, non è solo scheletrato e sospeso, ma è anche integrato all’interno di una platina inferiore che vanta ponti trasparenti in zaffiro.

Il bracciale, inoltre, merita di essere considerato una complicazione a sé stante. Progettato, costruito e assemblato interamente da Hublot, questo elemento vanta due caratteristiche essenziali: con i suoi soli 26 grammi, è uno dei cinturini più leggeri al mondo ed è inoltre reso estremamente comodo dalla connessione integrata con la cassa, creata tramite maglie progettate appositamente per questo modello.

Ciascuna maglia è stata costruita individualmente e rifinita per creare la superficie perfetta in termini di qualità, una sfida non da poco vista l’intrinseca complessità presentata da materiali compositi come il Texalium e la fibra di carbonio, che reagiscono in maniera diversa ai processi di taglio, lavorazione e smussatura.

Il nuovo modello Big Bang Integrated Tourbillon Full Carbon nasce dalla fusione vincente di questi materiali. Il movimento è inserito all’interno di una cassa in fibra di carbonio dal diametro di 43 mm per offrire due importantissimi benefici: resistenza ed estrema leggerezza. In questo modo, Hublot ha limitato il peso del corpo principale dell’orologio (cassa e calibro, senza il cinturino) a soli 42 grammi,

smentendo l’assioma che lega la solidità di un orologio al suo peso. A ciò si aggiunge, per di più, un bracciale ergonomico perfettamente integrato.

Questa leggerezza deve però ovviamente tradursi in prestazioni di alto livello a dispetto dell’usura quotidiana. Per rendere il nuovo Big Bang Integrated Tourbillon Full Carbon affidabile (praticamente) al 100%, Hublot ha irrobustito la cassa con il Texalium, realizzando un’altra fusione vincente tra un nucleo in fibra di vetro e una sottile copertura in alluminio. La fibra di vetro è racchiusa in una speciale resina per offrire resistenza agli urti, mentre l’alluminio antigraffio presenta un grado di purezza pari al 99,99%.

Unendo l’intreccio tra la fibra di carbonio e il Texalium al calibro Manufacture HUB6035, Hublot ha creato per questo modello un esclusivo fondello scheletrato. La struttura permeabile del modello risulta visibile dietro ai vari componenti e permette alla luce di penetrare nel nucleo del movimento, rafforzando non solo il legame tra estetica e tecnica ma anche quello tra i materiali utilizzati e l’unicità di questo orologio, il solo al mondo a presentare un componente monoblocco di questo tipo.

Ogni pezzo sarà numerato individualmente e presenterà le caratteristiche imprescindibili del leggendario Big Bang: il cinturino integrato (100% fibra di carbonio con rivestimento in Texalium), la corona con inserti in caucciù, le due alette laterali per proteggere la cassa, le sei iconiche viti funzionali a forma di H sulla lunetta e il doppio vetro zaffiro (anteriore e posteriore) antiriflesso.

