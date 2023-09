Il nuovo IWC Portugieser Tourbillon Rétrograde by Lewis Hamilton

IWC Portugieser Tourbillon Rétrograde Chronograph Lewis Hamilton è il nuovo orologio progettato in collaborazione con il sette volte campione del mondo di Formula Uno e ambasciatore del marchio. Il segnatempo presenta una raffinata cassa in platino, un quadrante verde acqua e un cinturino in tessuto abbinato.

Lewis Hamilton non è solo uno degli piloti di F1 più esperti, ma si è anche guadagnato una reputazione per il suo stile personale distintivo e i suoi abiti iconici. Il pilota del team Mercedes-AMG Petronas spesso spinge oltre i limiti con le sue scelte di moda, abbracciando colori audaci, motivi originali. L’ambasciatore del marchio IWC ha ora unito le forze con il Chief Design Officer di IWC Christian Knoop e il suo team per progettare il suo terzo segnatempo in edizione speciale.

IWC Portugieser Tourbillon Rétrograde Chronograph Lewis Hamilton: caratteristiche

Il Portugieser Tourbillon Rétrograde Chronograph Lewis Hamilton presenta una cassa da 43,5 millimetri realizzata in platino, il più raro, puro e prezioso di tutti i metalli. La lucentezza del platino si abbina perfettamente al ricco quadrante color verde acqua impreziosito da 12 scintillanti diamanti.

Con indicazioni leggermente incassate per il cronografo e la data retrograda, il quadrante dalle finiture elaborate ha un aspetto scultoreo. Presenta inoltre il logo dei sette volte campioni del mondo di F1, che ricorda gli occhi di una pantera. L’orologio è dotato di un cinturino in tessuto abbinato.

L’attrazione sul quadrante è il tourbillon volante, costituito dal bilanciere che ruota attorno al proprio asse in una piccola gabbia. Questa rotazione costante non solo offre uno spettacolo visivo sul quadrante, ma riduce anche l’influenza della gravità sul sistema oscillante, aumentando la precisione dell’orologio. Grazie al fermo del tourbillon integrato, il meccanismo può essere arrestato completamente, consentendo a chi lo indossa di impostare l’ora con precisione al secondo. Composto da 56 parti singole e pesa solo 0,675 grammi, il delicato meccanismo è incredibilmente impegnativo da assemblare per un orologiaio.

Il Portugieser Tourbillon Rétrograde Chronograph è animato dal calibro 89900 di manifattura IWC, che dispone anche di una funzione cronografo. Le ore e i minuti fermati vengono visualizzati su un contatore a ore 12, rendendo la lettura del tempo facile e intuitiva. Un’altra caratteristica è la visualizzazione della data retrograda.

La tecnologia Diamond Shell riduce l’attrito e migliora il flusso di energia nel movimento, contribuendo a una generosa riserva di carica di 68 ore. I componenti del movimento, come i ponti, sono placcati in oro e possono essere ammirati attraverso il fondello in vetro zaffiro. È la prima volta che IWC produce un movimento placcato oro dal leggendario “Il Destriero Scafusia” del 1993.

Il Portugieser Tourbillon Rétrograde Chronograph Lewis Hamilton è il terzo segnatempo nato dalla collaborazione tra IWC e Lewis Hamilton. Il primo è stato l’Ingenieur Chronograph Edition Lewis Hamilton con cassa e bracciale in titanio nel 2014. Sul fondello, questa edizione presentava un pezzo di fibra di carbonio di un’auto da corsa originale. Nel 2019, Hamilton e IWC hanno unito nuovamente le forze per creare il Big Pilot’s Watch Perpetual Calendar Edition “Lewis Hamilton”.

Il nuovo segnatempo è limitato a 44 esemplari, che riflettono il numero con cui Hamilton ha gareggiato dall’inizio della sua incredibile carriera.

—–

