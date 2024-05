La collezione uomo primavera estate 2024 di Kaporal Eyewear è un’espressione perfetta di stile e anticonformismo. Ogni modello è progettato per esaltare l’individualità dell’uomo moderno.

Kaporal, il noto brand francese di abbigliamento ready-to-wear, lancia la sua nuova collezione di occhiali da vista e da sole per uomo per la stagione primavera estate 2024. Caratterizzata da uno stile vivace e anticonformista, questa collezione cattura l’essenza del Mediterraneo urbano, offrendo modelli che combinano perfettamente tradizione e innovazione.

La collezione trae ispirazione dai colori del mare e della terra di Marsiglia, luogo di nascita del brand. Per chi cerca un look deciso, il modello da sole Drole si distingue per il suo design audace e le sue linee forti. Disponibile in acetato effetto marmorizzato grigio con lenti polarizzate, il modello gioca con forme geometriche innovative che lo rendono perfetto per l’uomo che non teme di mostrare la propria individualità. Le varianti di colore, che includono il classico tartarugato marrone e un audace nero lucido con lenti blu mare.

Il modello Duchey è un’altra pietra miliare della collezione, con la sua forma squadrata e maschile che si adatta perfettamente a chi predilige un’estetica forte e marcata. L’uso dell’acetato, che sfuma dal nero al trasparente con tocchi di verde e blu, crea un effetto visivo straordinario, esaltato ulteriormente dalle lenti colorate. Questo modello è ideale per l’uomo moderno e cosmopolita, che non rinuncia a un tocco di eleganza urbana nel proprio stile quotidiano.

Il modello Vincent rappresenta l’ideale di eleganza per l’uomo cosmopolita. Disponibile nei colori della terra come il kaki e il marrone tartarugato, questo modello da vista incarna lo stile urban casual con una forma squadrata che si adatta perfettamente alle diverse occasioni della vita quotidiana.

Il modello KH2433 è un esempio emblematico di questo legame: disponibile nei toni del blu marino e del marrone terra, combina materiali moderni come l’acetato e il metallo per un comfort superiore e una leggerezza senza pari. Il design minimalista del ponte in metallo e delle aste accentua ulteriormente l’eleganza del modello.

Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:



• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.

• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.

• Se preferisci, ci trovi su Flipboard e su Google News: attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite!

Fonte Kaporal

Copyright Image: Sinergon LTD