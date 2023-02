Lamborghini Rhude autunno inverno 2023: Automobili Lamborghini e Rhude insieme al fondatore e direttore creativo del brand, Rhuigi Villaseñor, presentano a Los Angeles la seconda capsule collection menswear realizzata in collaborazione durante la sfilata Rhude autunno inverno 2023 2024.

In una stazione di servizio ricostruita in una location nel cuore di Hollywood svetta una Lamborghini Huracán STO personalizzata con maxi logo Rhude. In questa coreografia, premuto il pulsante di accensione, il motore romba tra le pompe della benzina, sfilano i capi in partnership: racing e varsity jackets dal taglio corto, bomber, cargo pants e work pants in denim, maglie e felpe, maxi sciarpe, duffle bags, bucket, beanie e baseball caps.

Una serie di capi in cui spicca la valorizzazione dei dettagli come i loghi Rhude e Automobili Lamborghini e la grinta esplosiva tipica dei due brand. La capsule collection sarà disponibile dall’autunno 2023 presso le boutique Rhude e sullo shop online di Lamborghini.

I nuovi look

