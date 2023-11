Lego Treno Orient Express: la ricostruzione in mattoncini del famoso “palazzo viaggiante”

Lego Treno Orient Express è il set che rende omaggio in mattoncini a uno dei treni più iconici e lussuosi della storia dei trasporti. Conosciuto come il “palazzo viaggiante”, l’Orient Express ha rappresentato il vertice del lusso nei viaggi ferroviari, collegando l’Europa a Istanbul dal 1883 al 1977. Per celebrare il suo 140° anniversario, Lego ha creato un set composto da 2.540 pezzi, che riporta i costruttori nell’età d’oro dei viaggi ferroviari.

Il set Lego include la locomotiva, il tender, i vagoni ristorante e i vagoni letto, ognuno con tetti rimovibili per accedere agli interni dettagliati. Le 8 minifigure rappresentano il conduttore, uno chef, il personale e vari tipi di passeggeri, ognuno con il proprio carattere e stile. Inoltre, sono presenti dettagli decorativi che evocano i luoghi visitati dal treno lungo il suo storico percorso.

Questa creazione è frutto dell’idea di Thomas Lajon, un giovane parigino appassionato di Lego, che ha proposto il progetto sulla piattaforma Ideas. Grazie al supporto di 10.000 voti, il sogno di Lajon è diventato realtà. Lajon, parlando del suo progetto, ha condiviso il suo amore per le locomotive e la spinta ricevuta dalla sua ragazza a realizzare un modello Lego dell’Orient Express, un treno che ha sempre affascinato per la sua storia e lusso.

Per celebrare il lancio del set, il 2 dicembre, presso il Lego Store Milano San Babila, ci sarà un entusiasmante live building, dove gli appassionati potranno vedere l’epico modello prendere forma. Il set Lego Treno Orient Express sarà disponibile dal 1 dicembre negli store e online a un prezzo di 299.99 €.

