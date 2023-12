Linea 499P Ferrari di Atelier Nieri: il brand presenta la nuova linea 499P, creata in collaborazione con il Ferrari Club Italia. Questa collezione, che include divano a due posti, poltrona e pouf, rende omaggio alla prestigiosa casa automobilistica di Maranello e alla sua vittoriosa auto da competizione, la 499P.

L’idea della linea 499P è nata in occasione dell’allestimento del palco della Notte Rossa di Maranello da Atelier Nieri, consolidando la sua reputazione nel settore del design di lusso. La collezione 499P è un’edizione limitata, con soli 50 pezzi per ciascun elemento, disponibili esclusivamente per i soci del Ferrari Club Italia.

Ogni pezzo riflette il dinamismo e l’eleganza delle auto Ferrari, incorporando l’iconico Rosso Ferrari. Atelier Nieri ha così creato una linea che non solo rappresenta il top class della mobilia di design, ma che incarna anche lo spirito e l’identità del Cavallino Rampante.

La collaborazione tra Atelier Nieri e Ferrari Club Italia rappresenta anche un esempio di co-marketing, che esalta il Made in Italy e i valori condivisi di bellezza, qualità e innovazione. Questa sinergia ha portato alla creazione di un prodotto che non è solo un arredo, ma un simbolo di stile, comfort e identità italiana.

La Linea 499P è realizzata con materiali di alta qualità come il memory foam per le sedute e tessuti idrorepellenti e traspiranti. Queste scelte mirano a offrire un comfort senza pari, mentre il design e le forme pure accentuano l’aspetto esclusivo di ogni pezzo.

