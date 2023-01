Liu Jo Uomo autunno inverno 2023 2024 prosegue il suo cammino tra heritage e new trends nella nuova collezione presentata a Pitti Uomo 103, in cui la ricerca di materiali e dettagli si lega strettamente a lavorazioni tecnologicamente avanzate per un’impeccabile vestibilità, garantendo così un’eccezionale comfort in ogni contesto.

Liu Jo veste la stagione fredda grazie a capi componibili e versatili, perfetti per soddisfare le esigenze dell’uomo contemporaneo che desidera ritrovare l’estetica di valori senza tempo, l’eleganza della proprio storia e la cura del dettaglio scoprendo al tempo stesso una nuova praticità.

La collezione Liu Jo Uomo autunno inverno 2023 2024 trae ispirazione tanto dalla natura, che con il suo potere rigenerativo è diretta espressione di un consapevole atteggiamento di forza di cui il brand si fa portatore, quanto dal paesaggio urbano, in un incontro di anime che ben si completano a vicenda. L’army green e il beige, si mescolano così all’ocra e al burgundy, per poi sfumarsi in un’ampia scala di grigi, verdi e blu che variamente interpretati raccontano le infinite sfaccettature dell’uomo contemporaneo.

Uno stile moderno e rilassato, in cui qualità e tecniche si combinano secondo trame diverse, tessuti morbidi come lana e cotone vengono reinterpretati grazie ad imbottiture trapuntate e dettagli waterproof ripresi dallo sportswear. Lavorazioni tipiche del mondo denim ed elementi dell’abbigliamento workwear si mescolano dando vita a contrasti interessanti dai dettagli funzionali, da indossare con una calda maglieria realizzata con un trattamento deliberatamente imperfetto per rendere ancora più esplicita la sofisticata naturalità del brand.

Il denim resta un hero product della collezione Liu Jo Uomo, arricchendosi di nuovi fit e lavaggi lasciando anche ampio spazio a proposte

di total look in cui al pantalone si abbina la classica denim jacket, variamente lavorata anche in versione mix&match con dettagli trapuntati.

