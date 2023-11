Puma x Rhuigi ci portano in viaggio negli Hamptons, distaccandosi dall’ambiente urbano di New York, la nuova collezione esplora le atmosfere rilassate e classiche di una delle destinazioni più esclusive degli Stati Uniti. Questa nuova capsule collection evoca le classiche fughe del weekend fuori città, con un forte richiamo allo stile degli anni ’90 e ai codici di abbigliamento dei country club.

La collezione è un perfetto equilibrio tra passato e presente, con pezzi che uniscono la tradizione al moderno appeal urbano. Composta da capi d’abbigliamento, calzature e accessori, ogni elemento è stato attentamente studiato per riflettere l’estetica e lo spirito degli Hamptons. L’insieme di grafiche e badge speciali, frutto della collaborazione creativa tra Puma e Rhuigi, aggiunge un tocco distintivo ad ogni capo.

I pezzi chiave della capsule includono capi come la Hoodie, i Corduroy Pants e il Puffer Vest, che si affiancano a capi essenziali come la graphic T-shirt “New York Worldwide” e il cap coordinato. I materiali selezionati, come il corduroy e il pied-de-poule, aggiungono un tocco di eleganza classica, mentre la palette di colori washed in tonalità di grigio e marrone riflette le tinte tranquille e sofisticate degli Hamptons.

La collezione presenta anche due varianti ispirate agli Hamptons della Puma Trinomic XT2. Queste sneaker, realizzate con una combinazione di suede e pelle bottalata, esprimono l’essenza della capsule attraverso il loro design raffinato. Disponibili in due combinazioni cromatiche che mescolano il bianco e il sabbia con accenti di verde e blu, le sneaker low-top retrò sono completate da un distintivo logo Trinomic impresso sul tallone, che sottolinea l’attenzione al dettaglio.

Questa capsule non è solo un omaggio agli Hamptons e alla loro raffinata atmosfera di vacanza, ma rappresenta anche un punto di incontro tra la moda casual e lo stile sofisticato dei country club.

