Louis Vuitton occhiali da sole LV 4Motion: i nuovi modelli in una combinazione di colori pop

Louis Vuitton occhiali da sole LV 4Motion: la Maison svela i nuovi modelli degli occhiali da sole LV 4Motion. Accessorio essenziale sulla passerella della collezione uomo primavera estate 2023 “Rainbow Playground”, gli occhiali da sole LV 4Motion sono stati concepiti per uno stile di vita sportivo e dinamico, con un mix di materiali colorati e leggeri e un nome che ne riflette il design ingegnoso.

Il design del modello LV 4Motion esprime le abilità e la ricerca tecnologica costante della Maison. Montature in gomma e nylon in combinazioni a contrasto di colori accesi, arancione/azzurro/viola/fucsia o nero/verde, sono progettate per adattarsi ad ogni morfologia grazie alle aste telescopiche e regolabili.

Le caratteristiche di progettazione integrate includono le lenti adattabili pantoscopiche e pivotanti per ottenere la visuale ottimale; la

tecnologia anti-appannamento, grazie agli occhielli di ventilazione sulla parte superiore della montatura; una fascia antisudore in gomma e cuscinetti regolabili che consentono agli occhiali di adattarsi comodamente ad ogni forma del viso.

Loghi in metallo lucido incisi con il motivo Monogram decorano le cerniere e le astine, donando un tocco di lucentezza a questo accessorio irrinunciabile.

Dal 1854, Louis Vuitton ha realizzato modelli unici al mondo, combinando innovazione e stile, sempre puntando ai più alti standard

qualitativi. Oggi, la Maison rimane fedele allo spirito del proprio fondatore, Louis Vuitton, che inventò la vera “Arte del Viaggio” attraverso la realizzazione di bauli, borse e accessori che fossero al tempo stesso creativi, eleganti e pratici.

Fedele alla propria tradizione, nel corso degli anni Louis Vuitton ha aperto le proprie porte ad architetti, artisti e designer, sviluppando abbigliamento ready-to wear, calzature, accessori, gioielli, orologi, articoli da scrittura e fragranze.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.