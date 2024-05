Martini x Superga: la nuova speciale limited edition

Martini x Superga: due icone della cultura italiana lanciano una limited edition che celebra stile e italianità.

Martini, il brand iconico dell’aperitivo Made in Italy, si unisce al mondo del fashion con una nuova limited edition creata in collaborazione con Superga, il celebre marchio di scarpe di origini piemontesi. Questo connubio di stile e italianità rappresenta l’incontro tra due leggende della cultura e del design italiano.

La limited edition nata dalla collaborazione tra Martini e Superga rappresenta l’unione di due icone dello stile italiano. La rinomata scarpa sportiva bianca Superga 2750 si veste dei colori intramontabili di Martini, con una tiratura limitata di 1000 pezzi. Le sneakers presentano stringhe rosse, in alternativa alle classiche bianche, e un dettaglio distintivo sulla linguetta posteriore che riprende le celebri stripes della livrea Martini Racing, omaggio al ricco patrimonio culturale del brand.

Fondata nel 1863 a Pessione, Martini è rapidamente diventato sinonimo di eleganza e raffinatezza, grazie al suo legame con il mondo del lifestyle. Conosciuto in tutto il mondo per i suoi vermouth e spumanti, Martini ha creato prodotti che incarnano l’arte dell’aperitivo italiano.

Superga, amato da generazioni di italiani e non solo, ha mantenuto la sua identità e autenticità nel corso degli anni. Le sue scarpe, in particolare il modello 2750, sono diventate un simbolo di stile senza tempo e versatilità. La partnership tra Martini e Superga per il nuovo Limited Edition Kit rappresenta una sintesi perfetta delle loro rispettive storie e valori.

La limited edition è disponibile all’interno del Kit 2750 Martini x Superga, insieme agli ingredienti per preparare il perfetto Americano Martini (1 bottiglia di Martini Riserva Speciale Rubino e 1 bottiglia di Martini Riserva Speciale Bitter).

Fonte Superga

Copyright Image: Sinergon LTD