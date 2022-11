New Era Regali di Natale 2022: la nuova campagna Always On Side

New Era Regali di Natale 2022: per la stagione natalizia 2022 New Era consolida la sua immagine di brand di riferimento per l’headwear e l’abbigliamento casual da indossare nei mesi più freddi con un’offerta che comprende cappellini e capi di abbigliamento, e l’ultima campagna, che celebra la storia del brand caratterizzato dall’iconico logo a bandiera posizionato a sinistra.

Ispirandosi alla tradizione sportiva del brand delle stagioni passate, l’ultima collezione combina un’estetica vintage con una gamma di colori contemporanei. Attraverso toni stagionali come il rosso cardinale, il blu navy e l’off-white, il nuovo drop infonde nuova vita a capi sportivi casual in stile retrò.

La collezione abbigliamento comprende felpe con il cappuccio oversize, t-shirt, maglie con bottoni e pantaloni da baseball, mentre l’offerta di headwear comprende un’ampia selezione di berretti in maglia in vari colori, 59FIFTY su misura con visiera piatta, 9FORTY regolabili con visiera curva, trucker aperti dietro la nuca, 9FIFTY con chiusura a scatto sul retro e cappelli da pescatore ricamati.

Dentro o fuori dal campo, New Era è stato il brand di lifestyle originale che ha contribuito a caratterizzare più di un secolo di cultura dello sport e dello streetwear. Questo brand, scelto dai più grandi atleti internazionali del passato e del presente, ha dominato il gioco fin dalla nascita delle classifiche e, contemporaneamente, è diventato un simbolo per diverse culture e comunità di tutto il mondo. A prescindere che si tratti di atleti primatisti o rapper superstar, tutti sono uniti sotto un unico logo. Davanti ci siete voi, ma la bandiera … quella è Always On Side.

La campagna Always On Side di New Era coprirà tutta la stagione natalizia 2022 e proseguirà nella primavera estate 2023 con nuove collezioni stagionali.

