Nike x Tiffany & Co. Air Force 1 1837: le nuove sneakers e la collezione di accessori in limited edition

Tiffany & Co. e Nike annunciano la loro collaborazione con il debutto delle Nike x Tiffany & Co. Air Force 1 1837 e della linea di accessori in argento Tiffany & Co. in edizione limitata di analoga ispirazione, attesa per il 7 marzo.

Queste sneakers, che continuano le celebrazioni per il 40° anniversario delle Air Force 1, rappresentano per i due marchi la prima collaborazione in co-branding per la realizzazione di un “paio leggendario”.

Le Nike x Tiffany & Co. Air Force 1 1837 saranno in vendita in due negozi Tiffany & Co. di New York: il Tiffany Flagship Next Door e il Tiffany & Co. SoHo e in tutto il mondo mediante la app SNKRS di Nike, oltre che in selezionati negozi Nike in Nord America.

Le sneakers sono realizzate in camoscio nero di alta qualità, hanno lo swoosh in Tiffany Blue e dettagli in argento dei due brand sui talloni. Le Nike x Tiffany & Co. Air Force 1 1837 saranno disponibili al prezzo di 400 dollari.

Per festeggiare ulteriormente il lancio, Tiffany & Co. metterà in vendita negli Stati Uniti anche una linea di prodotti in argento in edizione limitata di analoga ispirazione con prezzi che variano dai 250 ai 475 dollari.

Tra i modelli in co-branding ci sono un fischietto in argento, un calzascarpe, una spazzola da scarpe e il dubrae per i lacci delle Nike x Tiffany & Co. Air Force 1 1837.

Ogni articolo è una celebrazione delle Nike x Tiffany & Co. Air Force 1 1837 e anche una dimostrazione della impareggiabile maestria artigianale della Maison.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.