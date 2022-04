Rodenstock occhiali da vista eco 2022: la nuova linea in acetato ecologico

Rodenstock presenta la nuova linea di montature biodegradabili in acetato.

Rodenstock occhiali da vista eco 2022: il brand presenta un prodotto completamente nuovo. Una gamma di montature realizzate interamente in acetato ecologico con materie prime e plastificanti naturali che rendono le montature biologicamente degradabili in meno di tre mesi.

Anche il packaging mira ad una nuova direzione a ridotto contenuto di plastica; gli occhiali sono forniti in una confezione di carta riciclabile e un sacchetto in microfibra realizzato con materiale di riciclo derivante da bottiglie in PET.

La gamma comprende un totale di sette modelli eco (R5352, R5353, R5354, R5355, R5356, R5357 e R5358) in diverse forme e in 28 varianti di colore di tendenza. Gli occhiali sono adattabili ergonomicamente e assicurano perfetta vestibilità e massimo comfort.

