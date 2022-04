Il fluttuare delle maree e l'energia che ne deriva è alla base della nuova Grid Azura 2000 di Saucony.

La nuova Saucony Grid Azura 2000, primo drop del pacchetto Changing Tides del brand, è un omaggio alle giacche a vento vintage-style usate per proteggersi da giornate ventose in cui il moto delle onde, forte e potente, è una sferzata di energia.

Prendendo ispirazione dal costante fluttuare delle maree, questo modello si tinge di colori tropicali di grande forza espressiva a simboleggiare il costante movimento delle acque: un’incessante energia che Saucony sceglie di incanalare in questo iconico modello per evocare uno stato d’animo di pace e armonia. Sovrapposizioni, giochi cromatici e materici caratterizzano questo modello che sceglie premium suede e nylon per la sua costruzione.

Ancora una volta, la linea lifestyle Originals presenta collezioni di ispirazione culturale, questa volta con una versione nostalgica della giacca a vento degli anni ’90. L’iconica giacca a vento ha avuto un ruolo nello sport, nella moda e nello streetwear per decenni e ora l’irresistibile tendenza retrò prende vita nella collezione Changing Tides.

In questo design di ispirazione vintage, il brand utilizza il simbolismo dell’acqua, delle onde e delle maree mutevoli per offrire una collezione di sneakers veramente autentica e distintamente Saucony.

Nel vero spirito di Saucony, questo modello unisce stile e innovazione con un design accurato e una raffinata lavorazione artigianale in ogni dettaglio scegliendo materiali di primissima qualità.

