Oakley MUZM Sub Zero N 2024: la reinterpretazione di un’icona

Oakley lancia il modello MUZM Sub Zero N 2024, un’innovativa reinterpretazione di un’icona degli anni Novanta.

Oakley MUZM Sub Zero N 2024: il video

Oakley presenta il modello MUZM Sub Zero N 2024, una reinterpretazione moderna di un modello rivoluzionario. Icona degli anni Novanta, la silhouette dei Sub Zero fece il suo debutto con il personaggio di Max Fearlight nello spot originale del 1992, diventando per oltre 30 anni il manifesto visivo dello spirito del brand. Il recente video con Lucas Braathen, atleta del team Oakley, presenta una versione evoluta degli occhiali originali di Max Fearlight, fondendo passato e futuro: Sub Zero N.

L’obiettivo di creare un occhiale ultraleggero ha dato vita a un modello a lente unica con profilo continuo e un peso complessivo inferiore a 20 grammi. Il nuovo modello, con lo speciale taglio a “N” della lente, presenta un design attentamente studiato che rende omaggio all’eredità creativa di Max Fearlight. Il MUZM Matte Grey Smoke Sub Zero è caratterizzato dal marchio Oakley in bianco, proprio come gli occhiali che Max indossava prima di uscire dal bunker.

Gli occhiali sono realizzati con materiale Plutonite e tecnologia Prizm Snow Torch Iridium, che creano una lente bicolore di grande impatto che offre una visione ottimizzata. La palette cromatica include varianti come Burn Brush con lenti Tungsten e Carbon Fiber con lenti Black, tutte caratterizzate dall’originale finitura verniciata e lenti Prizm Matte. Ogni occhiale è corredato di una microbag e un astuccio personalizzato Oakley Muzm.

La collezione MUZM celebra le rivoluzionarie origini del brand e le linee audaci che hanno contraddistinto Oakley in passato e continuano a orientarne il futuro. Ogni pezzo della collezione MUZM è una rivisitazione dell’archivio del brand, arricchita dalle più recenti innovazioni Oakley. Questo nuovo modello si aggiunge a icone del passato come Eye Jacket, Racing Jacket, Mars X-Metal Leather e altre, anch’esse rivisitate nella serie MUZM.

Il Sub Zero N rappresenta un perfetto connubio tra stile e innovazione. Ogni dettaglio è studiato per offrire un’esperienza visiva e di utilizzo senza precedenti, rendendo questi occhiali un vero e proprio oggetto di design. Grazie alle tecnologie avanzate e l’attenzione ai dettagli, il Sub Zero N si pone come un must-have per chi cerca performance e stile ineguagliabili.

Fonte Oakley

Copyright Image: Sinergon LTD