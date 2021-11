Occhiali da sole Barton Perreira 007 Legacy: la capsule in limited edition

La prima serie della Legacy Collection Barton Perreira x 007.

Occhiali da sole Barton Perreira 007 Legacy: Barton Perreira e EON Productions Limited svelano la prima serie dell’esclusiva capsule collection 007 Legacy che celebra il 60° anniversario della saga di James Bond. La prima tranche presenta due occhiali da sole in edizione limitata ispirati ai leggendari personaggi protagonisti della ricca storia del franchise di Bond.

Occhiali da sole Barton Perreira 007 Legacy: THUNDERBALL

Occhiale in limited edition che rende omaggio alla famosa spia inglese nel film Thunderball (Operazione tuono) del 1965. Questa classica montatura rettangolare con lenti polarizzate è realizzata in acetato lucido disponibile in cromie intramontabili: nero, castagno, champagne e crepuscolo nero, avana, grigio e champagne. L’originale logo 1962 007 appare in versione breath logo sulla lente.

Occhiali da sole Barton Perreira 007 Legacy: AVTAK

Modello ispirato a Max Zorin nel film A View to A Kill (Bersaglio Mobile) del 1985. Pilot oversize declinato in cinque varianti colore e rivisitato con una sottile montatura in titanio arricchita da un dettaglio liscio e testurizzato che corre lungo l’intera struttura, creando un sorprendente effetto multi-layer sul ponte e sulle aste. Questa originale versione angolare del pilot è siglata dal breath logo con la ‘Z.’ di Zorin.

Ogni occhiale della Legacy Capsule Collection Barton Perreira x 007 presenta la placchetta con il logo originale 1962 007 sul terminale delle aste ed è custodito in un astuccio personalizzato con logo Barton Perreira 007, completo di panno per la pulizia delle lenti.

Dopo il successo dell’anteprima di No Time To Die, i modelli Thunderball e Avtak saranno disponibili esclusivamente su 007store.com e nei negozi Barton Perreira e online su bartonperreira.com.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.