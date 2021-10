Occhiali da sole Humpty Dum: la nuova capsule per l’autunno inverno 2021

I primi occhiali con l’esclusivo design FaceType.

Occhiali da sole Humpty Dum: uno stile unico, eccentrico ma allo stesso tempo comodo e versatile, sono queste le caratteristiche che contraddistinguono il brand 100% Made in Italy di Federica Pessina e Silvia Nogara. Dopo il successo del primo drop di sunglasses, Humpty Dum presenta la nuova capsule autunno inverno 2021: due nuove colorazioni per gli occhiali da sole, tartarugato e blue elettrico e come novità, la collezione si arricchisce di occhiali da vista, nero opaco, nero lucido e tartarugato.

Il plus degli occhiali di HumptyDum è che sono stati progettati per fugare ogni dubbio su quanto questo accessorio possa adattarsi al proprio viso e per stare bene su ogni volto grazie all’innovativo studio del design e al sistema esclusivo FaceType. Perfetti per ogni forma del viso e ogni fisionomia.

Per quanto vero, infatti, che ogni volto umano è unico, ci sono delle caratteristiche del viso comuni che sono state analizzate e sulla base delle quali sono stati studiati gli occhiali Humpty Dum. Gli occhiali, versatili e giocosi, dal design vintage fine anni ’90 con montatura extra bold, sono stati pensati per essere non solo un accessorio di moda, bensì anche utili, grazie a una serie di caratteristiche funzionali.

Occhiali da sole Humpty Dum: caratteristiche

Filtro per protezione solare e certificati

Design unico

Leggeri a tal punto che non lasciano segni

Humpty Dum porta alta la bandiera di una produzione artigianale ed esclusivamente Made in Italy: tutti gli occhiali vengono infatti assemblati rigorosamente a mano e confezionati artigianalmente in Italia. La montatura degli occhiali è realizzata in acetato di cellulosa, una resina prodotta partendo dalla cellulosa purificata estratta da scampoli di cotone e particelle di legno alla quale vengono aggiunti pigmenti naturali di origine vegetale o minerale per conferire il colore desiderato.

Ogni lente (realizzata in CR39 per garantire ottime performance ottiche) è stata selezionata in base al colore della montatura, ma sono tutte accomunate dall’immancabile incisione HumptyDum, così come le aste incise e dipinte a mano.

