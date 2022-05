Zeiss e Marchon presentano i nuovi modelli di occhiali da sole per la primavera estate 2022.

Occhiali da sole Zeiss 2022: sinonimo d’innovazione e tecnologia all’avanguardia, Zeiss può contare su una tradizione d’eccellenza nella produzione di lenti capaci di offrire una visione straordinaria. Gli stessi elevatissimi standard qualitativi caratterizzano anche gli occhiali da sole e da vista del brand: intramontabili, leggeri e confortevoli, nati da una padronanza unica dell’uso del colore e da linee eleganti.

Occhiali da sole Zeiss 2022: la collezione

Con la loro classica forma arrotondata, questi occhiali da sole facili da indossare massimizzano il senso di leggerezza che li contraddistingue nelle sfumature cristallo del frontale in acetato sottile così come nell’anima e nelle cerniere in titanio, esaltate dalle tonalità placcate Silver e Gunmetal satinato.

L’estetica tradizionale è valorizzata da particolari discreti come il ponte a chiave arrotondato, le aste tubolari sottili e le cerniere dal design esclusivo, che richiamano gli elementi tipici dei negozi di ottica Zeiss ed esibiscono un logo inciso al laser. I terminali rendono a loro volta omaggio all’identità del marchio con un tocco di colore inconfondibile: la nuance Indigo di Zeiss.

I due modelli sfoggiano lenti Zeiss in nylon originali, in versione Crystal Smoke o Crystal Bourbon con frontale e aste Crystal Smoke, ma anche lenti polarizzate, nelle opzioni Tokyo Tortoise o Crystal Atlantic.

Realizzata interamente in titanio, questa montatura navigator con cerchi Windsor e doppio ponte metallico di tendenza è ideale per sfoggiare un look contemporaneo. Le aste sottili presentano una cerniera integrata con logo Zeiss inciso al laser, mentre i terminali in acetato sono coordinati al colore del frontale.

L’inconfondibile color Indigo Zeiss sui terminali strizza l’occhio al DNA del brand, mentre le alette regolabili assicurano una calzata all’insegna del comfort. Disponibile in Dark Tortoise/Silver, Honey Tortoise/Gold e Navy Tortoise/Silver.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.