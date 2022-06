Off Play primavera estate 2023: Time Of, Let’s Play! Questo è il motto di Off Play, l’ispirazione che gli ha dato vita e che continua a essere il credo del marchio di sneakers 100% Made in Italy, dal carattere forte e sportivo al tempo stesso. Ispirato allo streetwear e allo stile di vita urbano, il progetto celebra i preziosi momenti di qualità e le giornate spensierate trascorse con le persone a cui teniamo e che amiamo.

Il marchio ha debuttato a Pitti Uomo, presentando le collezioni per la prossima primavera estate 2023 fatte di estrema attenzione ai dettagli, toni pastello, tocchi fluo e tutta l’italianità tipica del marchio. Un design audace e contemporaneo unito alla qualità e all’artigianalità del Made In Italy, il tutto accessibile perché nessuno si senta escluso.

Le silhouette delle sneakers spaziano da quelle pulite ed essenziali a quelle più grintose e pop e sono caratterizzate in ogni collezione da colori freschi e vivaci, tonalità pastello mescolate a tocchi fluo, oltre agli intramontabili bianco e nero.

Off Play primavera estate 2023: la nuova collezione di sneakers

La nuova collezione di Off Play primavera estate 2023 propone una serie di silhouette che uniscono street style e sport, performance e comfort. Le colorazioni sono fresche e contrastanti e combinano sapientemente colori pastello e audaci tonalità fluo su basi bianche e sabbia. Le tomaie spaziano dalla pelle di vitello al Nabuk, dal Kudu (antilope), fino a tessuti leggeri e all’avanguardia. Per garantire comfort e praticità, ogni sneaker Off Play è dotata di una soletta imbottita removibile.

Come sempre, i modelli prendono il nome da luoghi iconici italiani. Per esempio, Firenze è una sneaker low top in pelle di vitello con linguetta sul tallone a contrasto e spessa suola bianca, mentre Monza combina tomaia in pelle di vitello liscia, pelle nabuk e tessuto traforato con dettagli geometrici e contorno a contrasto.

Il dna del tennis trova un look moderno e pulito in due nuovi modelli influenzati dal campo da gioco: Sorrento Tennis, una suola cucita bicolore in Sorrento combinata con una tomaia in pelle nabuk tradizionale da tennis crea un look e una sensazione retrò. La suola inferiore a contrasto si coordina con il tallone in pelle di vitello e il logo sulla linguetta. La versione in nappa include il claim del marchio “Time Off” + “Let’s Play” stampato su entrambi i lati della suola.

Rimini Tennis, una stringata classica da tennis con suola grossa e foderata in tessuto. La tomaia è cucita alla suola e presenta un tallone a contrasto, una linguetta con logo cucito e una suola bianca in gomma iniettata a prova di scivolamento.

