La prima collezione eyewear di Oliver Peoples in collaborazione con Roger Federer celebra la passione per i dettagli, la performance e l’eleganza

Oliver Peoples, in collaborazione con la leggenda del tennis Roger Federer, svelano la prima collezione eyewear. Questa partnership, che prevede lo sviluppo di quattro collezioni esclusive, fa il suo debutto con sei modelli unici: quattro occhiali da sole e due montature a mascherina, testimoniando una fusione perfetta tra sport, eleganza e design all’avanguardia.

La passione di Roger Federer per gli occhiali da sole Oliver Peoples ha origine oltre vent’anni fa. La nuova collezione eyewear RF | Oliver Peoples incarna il desiderio di creare occhiali da sole quotidiani, che trascendano l’ambito sportivo per abbracciare ogni aspetto della vita moderna. Ogni modello, pensato per accompagnare Roger nelle diverse sfere della sua vita, dallo sport al red carpet, si distingue per la sua versatilità e attenzione ai dettagli.

I modelli della collezione sono dotati di lenti di altissima qualità visiva, arricchite da tecnologie d’avanguardia come le lenti Color Enhancement, polarizzate e a specchio, che garantiscono una visione eccellente in ogni condizione di luce e contesto. La collezione si focalizza inoltre sulla comodità e sull’aderenza delle montature, con dettagli gommati strategici che assicurano una calzata perfetta senza compromessi in termini di stile e leggerezza.

Come spiega Roger Federer: Volevamo garantire una vestibilità e un’aderenza ottimali alle montature. Ecco perché per i punti in corrispondenza del naso e dietro le orecchie abbiamo pensato a dei dettagli gommati. In particolare, grazie ai naselli regolabili in gomma, ogni montatura risulta confortevole e appare ben salda sul viso, senza però stringere.

Ogni occhiale della collezione si distingue per elementi di design realizzati su misura per questa collaborazione, rendendo omaggio al campione di tennis. Tra questi, spicca la placchetta con il numero “8”, un tributo alla carriera straordinaria di Federer, e un motivo ispirato alle corde delle racchette da tennis per le aste, arricchendo la collezione di un legame tangibile con il mondo dello sport. Un altro simbolo del tennis è lo speciale logo metallico ottagonale che compare sui terminali con il monogramma RF. La forma ottagonale è un richiamo all’estremità delle racchette. Inoltre, l’iconico logo RF compare su ogni occhiale in più punti: sulla placchetta, sui terminali e sulle lenti.

La collezione introduce per la prima volta i modelli a mascherina firmati Oliver Peoples. I modelli R-4 e R-5 esemplificano l’obiettivo di realizzare montature dal design pulito e facile da indossare, R-4 è caratterizzato da un ciliare in bio-nylon semi opaco, mentre R-5 si distingue per il look minimalista dei cerchi Windsor con ciliare.

Mentre “Mr. Federer”, il modello da sole e da vista che porta il nome del campione, offre un equilibrio ideale tra dinamismo ed eleganza. Completano la collezione i modelli R-2 e R-3, il primo è una montatura da sole semi-cerchiata in metallo, con doppio ponte, mentre il secondo è un modello in acetato di grande effetto visivo, con l’emblematico ponte a chiave di Oliver Peoples.

La campagna realizzata per la collezione ha come protagonista Federer, immortalato dal celebre fotografo Pari Dukovic. Gli scatti rimandano alle diverse sfere della vita di Roger, ritraendolo in total white sul campo e in veste classica con un impeccabile smoking. Le immagini dall’originale effetto motion drag offrono un primo sguardo ai modelli eyewear in azione.

Copyright Image: Sinergon LTD